Primo piano Ad Augusta il primo catamarano al mondo completamente accessibile, i tre giorni con “Lo spirito di Stella” di

AUGUSTA – Dal 17 al 19 luglio scorsi la banchina militare del Comando marittimo Sicilia ha ospitato il catamarano “Lo spirito di Stella“, protagonista della tappa siciliana del tour nazionale “WoW 2026 – La forza del mare” ideato dall’associazione di promozione sociale “Lo spirito di Stella ets“. Si tratta di un sodalizio fondato nel 2003 da Andrea Stella e impegnato nella diffusione dell’accessibilità universale e dell’inclusione sociale attraverso progetti sportivi, culturali, educativi e istituzionali.

Andrea Stella, velista vicentino, è paraplegico agli arti inferiori dal 2000, quando fu gravemente ferito durante una rapina a Miami. Da quell’esperienza è nato il progetto di ciò che ha definito il “primo catamarano al mondo completamente accessibile“.

“Lo spirito di Stella” è stato ormeggiato nella darsena di Terravecchia della base di Marisicilia, nel solco di una collaborazione tra l’associazione, il Ministero della Difesa e la Marina militare. L’imbarcazione è stata realizzata per consentire anche alle persone con disabilità di vivere pienamente l’esperienza della navigazione: a bordo sono presenti, tra l’altro, due pedane elevatrici che permettono l’accesso ai servizi igienici, eliminando una delle principali barriere architettoniche presenti sulle comuni unità da diporto.

La sosta augustana si è inserita nel percorso nazionale di “WoW 2026 – La forza del mare”, che, dopo il giro del mondo senza barriere concluso nel 2025, toccherà complessivamente dieci porti italiani. Come sottolineato dagli organizzatori, l’obiettivo è trasformare il mare in “uno spazio realmente aperto a tutti“, dimostrando concretamente che le barriere fisiche e culturali possono essere superate.

Alla vigilia della tappa augustana, il comandante marittimo Sicilia, ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo, aveva evidenziato che ospitare l’iniziativa significa riaffermare la convinzione della Marina militare secondo cui “il mare non conosce barriere“, definendolo “un luogo di libertà, di coraggio e di condivisione, che deve poter essere vissuto da tutti“.

Durante i tre giorni di permanenza sono state organizzate attività sociali e uscite in mare dedicate a persone con disabilità e associazioni del territorio. Venerdì hanno partecipato utenti di “Bodytech”, distributore italiano di “Klaxon by Etac”; sabato è stata la volta di un gruppo dell’associazione “Come ginestre onlus”, mentre domenica l’iniziativa si è conclusa con un’uscita riservata alle candidature libere.

Proprio nella mattinata di domenica 19 luglio, il catamarano ha ricevuto la visita, tra le altre, di Gaetano Mugavero, in rappresentanza della Lega navale italiana sezione di Brucoli-Augusta, presieduta da Andrea Neri. Mugavero ha accompagnato a bordo un ragazzo con disabilità di Augusta insieme ai suoi genitori (vedi foto di copertina), consentendo alla famiglia di conoscere da vicino una realtà che fa dell’accessibilità e dell’inclusione la propria missione.