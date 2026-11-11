Primo piano Allarme bomba via email nelle scuole, evacuazioni nel Siracusano ma non ad Augusta. Questura: “Sopralluoghi tutti negativi” di

AUGUSTA – Mattinata di apprensione, in questo mercoledì 11 novembre, in diversi istituti scolastici di Siracusa e della provincia, raggiunti da email contenenti minacce di attentati con ordigni esplosivi. Alcuni dirigenti scolastici hanno disposto, in via precauzionale, l’evacuazione degli edifici, mentre Polizia di Stato e Carabinieri hanno effettuato sopralluoghi e ispezioni. Tutti negativi, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalla Questura di Siracusa alle ore 14.

L’allarme è scattato nella mattinata, quando nelle caselle di posta elettronica delle segreterie scolastiche sono arrivati messaggi che annunciavano la presunta presenza di bombe all’interno degli edifici. Non si tratta di un episodio circoscritto al territorio siracusano: analoghe comunicazioni hanno raggiunto centinaia di scuole in tutta Italia, provocando evacuazioni e controlli in numerose città. Secondo quanto riferito dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, gli allarmi registrati a livello nazionale erano circa 300 già nella tarda mattinata.

Ad Augusta, invece, non si sono registrate evacuazioni. A confermarlo a La Gazzetta Augustana è l’assessore comunale all’Istruzione, Manuel Mangano, che ha precisato come la mancata evacuazione degli istituti sia stata concordata dai rispettivi dirigenti scolastici con l’autorità di pubblica sicurezza.

Già poco prima di mezzogiorno, la Questura di Siracusa aveva invitato alla calma, precisando che il presunto allarme bomba “al momento appare privo di ogni fondamento e riscontro oggettivo“. La Polizia aveva confermato le evacuazioni disposte precauzionalmente da alcuni dirigenti scolastici e l’esecuzione di accurati sopralluoghi da parte delle forze dell’ordine, senza che fossero emerse anomalie o situazioni sospette.

La rassicurazione definitiva sull’esito dei controlli effettuati (vedi foto di copertina) è arrivata alle 14. “Sono al momento tutti completamente negativi i numerosi sopralluoghi e le ispezioni effettuate dai nostri colleghi nel corso della mattinata negli istituti scolastici cittadini e della provincia“, ha comunicato la Questura, aggiungendo: “Nulla di rilevante è stato rinvenuto e non c’è stata al momento nessuna segnalazione, nulla di nulla, che possa destare sospetto o preoccupazione“.

La Polizia ha inoltre richiamato l’attenzione sulla circolazione di falsi messaggi vocali, invitando a non attribuire alcuna credibilità a comunicazioni prive di fondamento. La Questura ha avvertito che tanto gli autori quanto coloro che diffondono simili contenuti potrebbero incorrere in “serie conseguenze e responsabilità penali“.

Resta pertanto l’invito alla prudenza, senza alimentare allarmismi. I dirigenti scolastici sono stati sensibilizzati a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 per qualsiasi situazione meritevole di attenzione. La Questura raccomanda infine di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e alle indicazioni delle autorità competenti.