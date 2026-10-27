Primo piano Ars, Auteri lascia la Dc e passa alla Lega: da Fdi a Sammartino, il percorso politico che si intreccia con Augusta di

AUGUSTA – Da Fratelli d’Italia alla Democrazia cristiana, fino alla Lega di Matteo Salvini. Nuovo passaggio politico per il deputato regionale Carlo Auteri, che stamani ha ufficializzato la propria adesione alla Lega (che assumerà la nuova denominazione di Lega – Italia federale), nel corso di una conferenza stampa nella sede catanese dell’Assemblea regionale siciliana, alla presenza del vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, principale riferimento del Carroccio in Sicilia.

Una scelta che ridisegna la collocazione partitica del parlamentare sortinese, a meno di un anno dalle prossime elezioni regionali, e che presenta diversi collegamenti con gli equilibri politici di Augusta, dove Auteri ha coltivato negli ultimi anni un rapporto politico con il sindaco Giuseppe Di Mare e con l’ex presidente del Consiglio comunale e attuale consigliere Marco Stella.

“Sento la necessità di ritornare in un partito nazionale, innanzitutto perché è lì che sono nato politicamente e perché credo che la forza di rappresentare il territorio, con il sostegno di un governo nazionale, possa garantire maggiore ascolto e risposte concrete alle esigenze della nostra provincia“, ha dichiarato Auteri, motivando l’adesione alla formazione guidata da Matteo Salvini, appena riconfermato segretario della Lega fino al 2030.

Un percorso politico recente che parte da Fratelli d’Italia, nelle cui liste Auteri si candidò alle elezioni regionali del settembre 2022, sponsorizzato dall’allora assessore regionale Manlio Messina, raccogliendo 3.412 preferenze nel collegio di Siracusa (un terzo ad Augusta) e risultando primo dei non eletti. L’ingresso a Palazzo dei Normanni avvenne il 18 gennaio 2023, in seguito alle dimissioni da deputato regionale di Luca Cannata, che aveva optato per il seggio alla Camera. In quella competizione elettorale, Auteri aveva potuto contare anche sul sostegno del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, un legame politico e personale più volte ribadito da entrambi negli anni successivi. Il primo cittadino aveva in effetti seguito Auteri nel partito meloniano, un anno dopo, per infine vedersi revocare il sostegno dai vertici di Fratelli d’Italia, clamorosamente, appena un paio di mesi prima della recente tornata elettorale che ha sancito una riconferma ampiamente prevista.

Mentre restano diversi interrogativi sul rapporto interrotto, unilateralmente, tra Di Mare e Fratelli d’Italia, quello tra il partito e Auteri si è progressivamente deteriorato, attraversando una fase particolarmente turbolenta nel novembre 2024, quando il deputato finì al centro delle polemiche suscitate dalle inchieste giornalistiche della trasmissione Piazzapulita, in onda su La7, sui contributi regionali destinati ad associazioni culturali ritenute a lui riconducibili. Una ricostruzione rispetto alla quale Auteri contestò le accuse e denunciò di aver subito un linciaggio mediatico. Alla vicenda seguirono l’autosospensione dal partito e, alcuni mesi dopo, l’uscita dal gruppo parlamentare.

La rottura politica definitiva con Fratelli d’Italia venne annunciata il 13 maggio 2025, dopo ulteriori contrasti interni, in particolare nella provincia di Siracusa. Auteri denunciò pubblicamente quello che definì un sistema di “faide, silenzi imposti e scelte calate dall’alto“, prendendo le distanze dalla gestione territoriale del partito. Poche settimane dopo arrivò l’approdo alla Democrazia cristiana di Totò Cuffaro, con l’ingresso nel relativo gruppo parlamentare all’Ars dal 4 giugno 2025.

Un passaggio accompagnato, ad Augusta, dall’adesione dell’allora presidente del Consiglio comunale Marco Stella, che lasciò a sua volta Fratelli d’Italia e venne nominato commissario cittadino della Dc. Stella, oggi consigliere comunale rieletto nella lista civica “5+5”, aveva motivato quella scelta richiamando il rapporto di amicizia con Auteri e il lavoro svolto dal deputato per Augusta. Il nuovo approdo del deputato regionale alla Lega apre dunque un interrogativo sugli sviluppi del rapporto politico con i referenti locali.

Nella conferenza stampa odierna, Auteri ha comunque riservato parole di riconoscenza al precedente partito: “Ringrazio sinceramente la Democrazia cristiana e il presidente Cuffaro. Nel 2025 mi hanno dato sostegno in un momento particolarmente difficile della mia carriera politica, permettendomi di trovare la forza per andare avanti nonostante attacchi personali e cattiverie che ho ritenuto profondamente ingiustificati“.

A celebrare il nuovo ingresso nel Carroccio è stato soprattutto Luca Sammartino, al quale Auteri ha riconosciuto un rapporto personale di amicizia e stima precedente alla nuova scelta partitica. “La comunità umana e politica della Lega-Italia federale cresce ancora. Dò un caloroso benvenuto all’onorevole Auteri che da oggi farà strada con noi. Sono certo che saprà dare un contributo prezioso alla crescita e al radicamento territoriale del partito“, ha dichiarato il vicepresidente della Regione, sottolineando il rafforzamento della rappresentanza leghista all’Ars.

Proprio Sammartino, peraltro, lo scorso 2 ottobre era stato ad Augusta insieme al sindaco Di Mare, nella veste istituzionale di assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca mediterranea, in occasione della presentazione al Palazzo di città del progetto “Augusta blue innovation hub“, dedicato alla valorizzazione del pescato locale, alla ricerca e all’innovazione nella filiera ittica.

Alla presentazione dell’adesione di Auteri sono intervenuti anche il capogruppo leghista all’Ars Salvo Geraci, che ha indicato l’obiettivo di portare il gruppo parlamentare da sei a otto componenti, e il senatore Nino Germanà, segretario regionale del partito, che ha richiamato la nuova dicitura “Italia federale” nel simbolo e la prospettiva di una Lega sempre più radicata nei territori dell’intero Paese. Presenti anche la deputata nazionale Valeria Sudano e il deputato regionale Pippo Laccoto.

Da parte sua, Auteri ha indicato come priorità il rafforzamento della rappresentanza politica della provincia di Siracusa, lamentando le divisioni che ostacolerebbero un’azione istituzionale condivisa. “Troppo spesso i sindaci e gli amministratori locali si ritrovano soli, senza interlocutori e senza gli strumenti necessari per affrontare problemi che vanno ben oltre i confini dei propri Comuni“, ha affermato. “Non è il momento dei personalismi, ma quello della responsabilità e dei risultati“, ha concluso il deputato regionale.