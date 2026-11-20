Primo piano Augusta, 15 chili di cocaina nascosti in casa: un arresto, droga da oltre un milione di

AUGUSTA – Circa 15 chilogrammi di cocaina sequestrati e un uomo arrestato in flagranza di reato. È il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Catania in località Costa Saracena, all’estremità nord del territorio comunale di Augusta. A darne notizia, stamani, sono le Fiamme gialle etnee.

L’intervento è stato effettuato in un’abitazione che, pur non essendo di proprietà dell’indagato, risultava nella sua disponibilità. Si tratta di un uomo originario del Catanese e residente ad Augusta, il cui comportamento, giudicato circospetto dai militari, ha fatto scattare gli accertamenti.

Nel corso della perquisizione, le Fiamme gialle hanno rinvenuto 13 panetti contenenti una sostanza bianca, sottoposta ad analisi preliminari mediante narcotest. Gli esami hanno dato esito positivo alla cocaina, per un quantitativo complessivo di circa 15 chilogrammi.

I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro dello stupefacente e all’arresto in flagranza dell’uomo, al quale viene contestata la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantitativo.

Particolarmente rilevante il valore economico del carico intercettato. Secondo le stime della Guardia di finanza, la cocaina sequestrata sarebbe stata equivalente a 13-15mila dosi e, qualora immessa nel mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare proventi illeciti superiori a un milione di euro.

L’operazione è stata successivamente sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e il sequestro, disponendo il trasferimento dell’indagato nella casa circondariale di Catania, in piazza Lanza.