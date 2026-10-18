Primo piano Augusta, 2° Trofeo regionale di pittura del “Nuovo Gruppo Meg”: ecco i vincitori di

AUGUSTA – Si è concluso ieri, sabato 17 ottobre, con la cerimonia di premiazione nel salone di rappresentanza del Palazzo di città, il 2° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta”, organizzato dal “Nuovo Gruppo Meg”, presieduto da Pippo Corbino, con il sostegno del Comune di Augusta e il supporto organizzativo dell’associazione “Icob”. La manifestazione, inserita nel cartellone comunale del primo “Autunno d’arte ad Augusta”, ha visto la partecipazione in gara di quasi venti artisti.

A conquistare il primo posto nella sezione “Estemporanea” è stata Maria Pia Gino, proveniente da Trecastagni, con l’opera che ritrae l’Hangar per dirigibili, aggiudicandosi il premio acquisto di 1.000 euro. Sul secondo gradino del podio si è classificato Stefano Ribaudo, di Augusta, autore dell’opera sul canale di Brucoli, premiato con 700 euro. Il terzo posto, con un premio acquisto di 500 euro, è andato a Salvo Rizzo, proveniente da Carlentini, con l’opera sul Castello svevo.

I concorrenti si sono confrontati con il tema “Augusta non solo Isola”, interpretando attraverso differenti tecniche pittoriche scorci, paesaggi ed elementi caratteristici del territorio comunale, con l’obiettivo di valorizzare anche luoghi esterni al centro storico. Le opere, realizzate sul posto nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre, sono state sottoposte alla valutazione della giuria secondo i criteri di aderenza al tema, padronanza tecnica, chiarezza comunicativa e creatività personale.

Per la sezione “Contemporanea”, riservata agli studenti del quinto anno degli istituti artistici e caratterizzata dalla presentazione di opere a tema libero, la borsa di studio di 1.000 euro è stata assegnata a Elisa La Ferla, diplomanda del “Nervi-Alaimo” di Lentini. Il riconoscimento economico, secondo il regolamento, è subordinato alla documentazione della successiva iscrizione a un’accademia o a un percorso universitario affine.

Complessivamente sono stati diciassette gli artisti partecipanti all’Estemporanea: Umberto Balestrazzi, Antonio Cammarata, Rosario Carrabino, Emanuele Coco, Anna Di Maio, Lucia Fazio, Rosa Maria Gambula, Antonella Gentile, Maria Pia Gino, Salvatore Intagliata, Rita Maimonte, Concetto Mendola, Vito Papa, Stefano Ribaudo, Salvo Rizzo, Armando Sapienza, Cinzia Sciolto. Due, invece, le studentesse che hanno partecipato alla Contemporanea: Mariachiara D’Anna ed Elisa La Ferla.

La seconda edizione del Trofeo ha così rinnovato l’iniziativa promossa dal sodalizio artistico augustano, ricostituito nel 2024, affiancando alla competizione tra artisti la valorizzazione dei giovani talenti. Per tutti i partecipanti era prevista la consegna di un attestato, mentre le tre opere premiate nell’Estemporanea rimarranno di proprietà del “Nuovo Gruppo Meg”, secondo la formula dei premi acquisto stabilita dal regolamento.

Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, è intervenuto per un saluto il vicesindaco Pino Carrabino. A margine, la soddisfazione del presidente del sodalizio organizzatore, Pippo Corbino: “Con questa seconda edizione abbiamo voluto consolidare un’iniziativa che mette l’arte al servizio della conoscenza e della valorizzazione del nostro territorio – dichiara – Il tema “Augusta non solo Isola” nasce proprio dalla volontà di richiamare l’attenzione sulle tante bellezze della città, anche oltre il suo centro storico, l’arte prende vita tra le vie, le piazze e gli scorci storici dell’isola e del territorio di Augusta, attraverso la sensibilità e la creatività degli artisti. Ringrazio tutti i partecipanti, il Comune di Augusta, l’associazione Icob e quanti hanno contribuito all’organizzazione. Particolarmente significativa è la presenza delle giovani studentesse, perché crediamo che sostenere il talento delle nuove generazioni sia uno degli investimenti culturali più importanti che possiamo fare“.