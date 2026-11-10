Primo piano Augusta, 70 alunni del “Costa” alla scoperta della caserma dei carabinieri di

AUGUSTA – Una mattinata all’insegna della legalità, della memoria storica e della conoscenza delle istituzioni per 70 alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno visitato la sede del comando compagnia Carabinieri in via Aldo Moro, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, promosso dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ha offerto agli alunni l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro quotidiano dei militari, tra disciplina, impegno e servizio alla comunità.

Ad accogliere e accompagnare gli studenti sono stati il comandante della Compagnia, capitano Luca Pisano, e il comandante della Stazione di Augusta, maresciallo maggiore Salvatore Rapacciuolo. I ragazzi hanno visitato gli ambienti della caserma, compresa la stanza dedicata alle audizioni protette delle persone vulnerabili, e hanno potuto osservare da vicino divise, equipaggiamenti e autovetture di servizio, assistendo a dimostrazioni pratiche sull’utilizzo delle attrezzature in dotazione.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della legalità e della sicurezza. Il capitano Pisano ha affrontato con gli studenti questioni di forte attualità, quali bullismo, cyberbullismo e rischi connessi all’uso inconsapevole dei social network, soffermandosi sulle possibili conseguenze psicologiche e penali di determinati comportamenti. Al centro dell’incontro anche la violenza di genere, la diffusione online di fotografie, video e dati sensibili e la sicurezza stradale. Un confronto diretto durante il quale, come sottolineato nella comunicazione dell’Arma, i Carabinieri hanno ribadito “la propria disponibilità e il proprio ruolo al servizio del cittadino“.

La visita ha assunto anche un significato commemorativo, come evidenziato dall’Istituto comprensivo “Domenico Costa”, diretto dalla dirigente scolastica Valentina Lombardo, nella propria nota stampa. Un momento di riflessione è stato infatti dedicato al 4 novembre, ricorrenza che celebra la conclusione della Prima guerra mondiale per l’Italia e ricorda il sacrificio dei caduti. Un’occasione, sottolinea la scuola, per comprendere che “la pace e la libertà di oggi sono frutto del coraggio di chi ci ha preceduto“.

Numerose le domande rivolte dagli studenti ai militari, anche sugli aspetti più personali della vita in uniforme: dal percorso per intraprendere la carriera militare alle esperienze in missione, fino alla possibilità di conciliare gli impegni professionali con la famiglia. Le risposte hanno suscitato curiosità e interesse, rendendo l’incontro un’esperienza di apprendimento al di fuori delle aule scolastiche.

“Sono state ore intense e formative“, hanno commentato gli insegnanti accompagnatori, secondo quanto riportato nella nota dell’istituto. “Vedere dal vivo ciò che studiamo sui libri ha reso tutto più vero e concreto“, hanno aggiunto.

La mattinata si è conclusa con una foto di gruppo e con i ringraziamenti rivolti al personale della caserma per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate. “Un’esperienza che i ragazzi porteranno con sé, come lezione di rispetto, responsabilità e amore per il proprio Paese“, conclude la nota stampa della scuola.