Primo piano Augusta a rischio blackout per un furto di rame. Avviso del Comune di

AUGUSTA – “A seguito di un furto di conduttori su una linea elettrica che alimenta la città di Augusta si rischia un blackout per tutta la città“. Questo l’incipit dell’avviso del Comune di Augusta, diramato tra le 12,40 e le 13,44 di oggi su tutti i canali di comunicazione istituzionali (su app “Telegram”, web e social).

“Pertanto si chiede a tutta la cittadinanza di limitare i consumi di energia elettrica – prosegue l’avviso – solo per le cose necessarie in modo da evitare eventuali distacchi di energia in attesa del completamento dei lavori di ripristino del furto entro le 18:00 di oggi“.

Sono settimane in cui, a prescindere dai furti di rame, la rete elettrica è presumibilmente sotto stress per il massiccio utilizzo nelle case degli impianti di condizionamento necessari ad alleviare i disagi dovuti alle temperature superiori ai 40 gradi.

Tra gli ultimi disservizi elettrici segnalati alla Redazione, ieri sera, intorno alle 22,30, un improvviso blackout elettrico ha colpito la parte alta dell’Isola, determinando la sospensione per una ventina di minuti dello spettacolo, nel programma di eventi comunali, sul palco in piazza Castello.

Nei primi giorni di agosto, invece, erano stati segnalati dai residenti numerosi blackout intorno alla baia di Brucoli, soprattutto nelle ore serali.