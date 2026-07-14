Primo piano Augusta, accesso al mare all’Acquasanta: la replica di Acquasanta Resort di

AUGUSTA – La “Acquasanta Resort S.r.l.“, società con sede legale ad Arona (Novara) nuova proprietaria della ex struttura ricettiva interessata dagli interventi di riqualificazione in località Acquasanta, ha trasmesso una nota esercitando il diritto di replica in relazione all’articolo pubblicato il 12 luglio sulla segnalazione di un’associazione di nuoto paralimpico, dal titolo “Augusta, all’Acquasanta chiuso l’accesso al mare fruibile in carrozzina: la denuncia dell’Asd Il Faro“.

Di seguito la nota della società, nella qualità di “proprietaria dell’area interessata e di aggiudicataria della procedura pubblica finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione dell’intero compendio“.

“Pur riconoscendo il valore sociale dell’attività svolta dalle associazioni che promuovono l’inclusione e l’accessibilità delle persone con disabilità, la società ritiene necessario precisare che l’articolo omette circostanze essenziali per una corretta comprensione della vicenda.

L’area oggetto dell’intervento è stata acquisita dalla Acquasanta Resort S.r.l. ed è interessata da un articolato progetto di recupero, riqualificazione e valorizzazione, volto a restituire alla collettività un bene rimasto per lungo tempo in condizioni di grave degrado.

Da aprile di quest’anno gli immobili e le aree circostanti sono stati ripetutamente interessati da atti di vandalismo, danneggiamenti, intrusioni abusive e utilizzi impropri, circostanze che hanno compromesso la sicurezza dei luoghi e determinato un progressivo deterioramento del patrimonio immobiliare.

In tale contesto, la proprietà ha il dovere giuridico di adottare tutte le misure necessarie alla tutela del bene, alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata e alla corretta esecuzione delle opere previste dal progetto autorizzato.

L’attuale regolamentazione degli accessi, pertanto, non costituisce una scelta arbitraria, ma rappresenta una misura, strettamente connessa alle esigenze di sicurezza, alla protezione del cantiere, alla prevenzione di ulteriori danneggiamenti e alla realizzazione degli interventi programmati.

È quindi fuorviante rappresentare la vicenda come una semplice “chiusura” dell’accesso al mare, senza dare conto del complessivo contesto giuridico, amministrativo e fattuale nel quale essa si inserisce.

Giova, anzi, evidenziare che uno degli obiettivi qualificanti dell’intervento promosso dalla Acquasanta Resort S.r.l. è proprio quello di garantire una fruizione più ampia, sicura ed inclusiva dell’area, mediante la realizzazione di opere permanenti conformi alla normativa vigente.

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di percorsi dedicati all’accesso al mare per le persone con disabilità e con ridotta capacità motoria, nel rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza e accessibilità universale.

La società respinge pertanto qualsiasi rappresentazione che possa indurre l’opinione pubblica a ritenere che l’intervento sia finalizzato a sottrarre il bene alla collettività o, peggio, a limitare i diritti delle persone con disabilità.

Al contrario, l’obiettivo perseguito è quello di sostituire una situazione di degrado, insicurezza e abbandono con un’area pienamente riqualificata, accessibile, sicura e stabilmente fruibile, con particolare attenzione proprio alle esigenze delle persone più vulnerabili.

Si rappresenta infine che la società ha già dato mandato ai legali di sporgere formale denuncia querela per i gravi atti di vandalismo e furto di cui l’area interessata è stata oggetto.

La presente comunicazione costituisce esercizio del diritto di rettifica e di replica ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 47/1948, in attuazione dei principi di correttezza, completezza e continenza dell’informazione, nonché nel rispetto degli artt. 2, 3, 21 e 42 della Costituzione“.