Augusta, acqua torbida nell'Isola, il servizio autobotte diventa gratuito fino a lunedì mattina

AUGUSTA – Diventa gratuito da oggi, con delibera di giunta, il servizio autobotte per assicurare l’acqua potabile ai residenti dell’Isola, che hanno subito nell’ultima settimana un incremento dei disservizi idrici a causa dell’ennesimo “guasto elettrico” al vecchio pozzo ai giardini pubblici e della concomitante “rottura alla linea idrica principale“, in zona Paradiso, “procurata da interventi di terzi” per scavi elettrici.

Effettuate le rispettive riparazioni, nelle more del “raggiungimento della normale pressurizzazione in rete – si legge ancora nella delibera di giunta – e, dunque, del pieno ripristino del servizio idrico alle utenze cittadine“, l’amministrazione Di Mare dà indirizzo alla Polizia municipale di “procedere all’integrazione dell’Avviso pubblico” pubblicato il 4 novembre, “con espressa indicazione riguardante il costo del servizio di erogazione dell’acqua potabile a mezzo autobotte da porsi a totale carico del Comune di Augusta, limitatamente: alle utenze servite nella zona di Augusta Isola in regola con il pagamento del servizio, con riferimento esclusivo alla bollettazione idrica 2019; al periodo intercorrente dalla data odierna fino alle ore 12:00 del giorno 8 p.v.“. Insomma il servizio sarà gratuito per i residenti nell’Isola fino a mezzogiorno di lunedì 8 novembre, previa autocertificazione della regolarità contributiva relativamente alle bollette del servizio idrico del 2019.

Il 4 novembre, si ricorda, con determina del responsabile del settore Polizia municipale, era stato attivato il servizio di erogazione di acqua potabile per mezzo di autobotte attraverso l’affidamento diretto alla “Igm Rifiuti industriali Srl” (che fa parte dell’ati “Megarambiente” che gestisce il servizio comunale di igiene urbana), impegnando 5mila euro per assicurare il servizio di noleggio autobotte per il trasporto di acqua potabile. Ma, come nello scorso agosto, quando generò aspre polemiche, si specificava che ai cittadini richiedenti il servizio sarebbero state applicate tariffe quali, ad esempio, per 4 metri cubi di acqua: 16,36 euro ai residenti, 27,10 ai non residenti, 33,97 euro se “oltre i 7 km dal punto di carico dell’acqua“. Le richieste dovevano essere indirizzate al Comando di Polizia municipale con tanto di prova del pagamento anticipato.

Nella stessa determina, si motivava il ricorso all’autobotte privata con le “improvvise problematiche legate al pozzo dei giardini pubblici per cui, per effettuare il dovuto intervento di manutenzione, il territorio di Augusta Isola è interessato da interruzione dell’erogazione idrica“, rendendo nota altresì l’indisponibilità dell’autobotte comunale “temporaneamente in manutenzione“.

(Nella foto di copertina: fotosegnalazione di acqua torbida nell’Isola pervenuta alla Redazione il 3 novembre scorso)