Primo piano Augusta, affidati i lavori per riqualificare l’area verde di via Buozzi: intervento da 100mila euro di

AUGUSTA – Dall’abbandono alla riqualificazione. Sono stati affidati i lavori per la sistemazione dell’area verde comunale di via Bruno Buozzi, all’intersezione con via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, da tempo in condizioni di degrado e già oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini.

Con determinazione del Sesto settore di ieri, 8 settembre, il Comune ha disposto l’affidamento diretto dell’intervento alla “Euro Spurghi Vicchitto srls” di Augusta, per un importo complessivo di 98mila 214 euro (Iva al 10 per cento compresa), nell’ambito di un quadro economico progettuale pari a 100mila euro. Per arrivare all’affidamento, il Comune aveva avviato il 7 agosto un’indagine conoscitiva, chiedendo un’offerta alla suddetta società. La trattativa diretta è stata poi formalizzata sulla piattaforma telematica Asmecomm.

L’area comunale si estende per circa 2.200 metri quadrati, comprendendo anche circa 200 metri quadrati di marciapiede da sistemare. È inserita in un contesto residenziale caratterizzato da edifici pluripiano, viabilità locale e spazi pedonali.

Proprio le condizioni di questa porzione di verde urbano erano state oggetto nei mesi scorsi di segnalazioni formali da parte di cittadini. Lo scorso 22 maggio, La Gazzetta Augustana.it aveva dato conto di una segnalazione trasmessa via Pec al Comune dal residente Benedetto Giannotta, che aveva documentato fotograficamente la presenza nell’area di rifiuti abbandonati, materiale inerte e vegetazione incolta, segnalando anche quella che si mostrava come una microdiscarica abusiva (vedi collage di copertina). La prima Pec, inviata il 30 aprile, non aveva prodotto, secondo quanto riferito allora dal cittadino, mutamenti visibili della situazione nelle settimane successive né aveva ricevuto riscontro. Risulta, altresì, l’inoltro di una seconda segnalazione via Pec il 15 luglio.

Tra le due segnalazioni, è lo stesso Comune, negli atti propedeutici e di affidamento dei lavori, a fotografare le criticità dell’area. Nella documentazione amministrativa si legge infatti che “lo stato dei luoghi evidenzia la presenza di vegetazione spontanea, palmizi e arbusti da mantenere e valorizzare, margini non compiutamente definiti, tratti di marciapiede da regolarizzare e assenza di arredi, area giochi strutturata, percorsi interni, ombreggiamento organizzato e sistemi di presidio“.

Il progetto esecutivo era stato approvato dall’attuale giunta Di Mare, appena insediata, con la deliberazione del 7 luglio scorso, per un importo complessivo di 100mila euro. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è, come si legge, “trasformare l’area in uno spazio verde di quartiere ordinato, riconoscibile, sicuro e fruibile, mantenendo la matrice vegetale esistente e introducendo dotazioni leggere, reversibili e compatibili con la natura del lotto“.

Nel dettaglio, il progetto prevede la pulizia generale dell’area e il decespugliamento selettivo, la potatura e valorizzazione degli alberi già presenti, la realizzazione di una nuova siepe mediterranea con irrigazione a goccia, la sistemazione del marciapiede e la creazione di percorsi interni e superfici in autobloccanti. Sono inoltre previste un’area giochi con pavimentazione antitrauma, panchine, cestini, cartellonistica e una zona d’ombra realizzata in legno lamellare con telo. A completare l’intervento sarà installato anche un impianto di videosorveglianza.

Secondo il progetto, le opere non determineranno una completa impermeabilizzazione o “mineralizzazione” del lotto: la finalità indicata è infatti quella di conservare e valorizzare la componente vegetale esistente, intervenendo con opere puntuali destinate ad aumentarne fruibilità, sicurezza e sostenibilità manutentiva.

La durata prevista dell’intervento è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. La spesa contrattuale di 98mila 214 euro è stata impegnata sul bilancio comunale 2026.