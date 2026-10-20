Eventi Augusta, al via il quinto Festival della storia patria: 14 appuntamenti tra cultura, memoria e Costituzione di

AUGUSTA – Quattordici appuntamenti tra conferenze, presentazioni di libri, spettacoli e iniziative dedicate agli studenti, per un percorso che attraversa la storia locale, la letteratura, la musica, l’antropologia e l’educazione civica. Prenderà il via lunedì 26 ottobre la quinta edizione del “Festival della Storia patria augustana e non solo”, promosso dalla Società augustana di storia patria, presieduta da Salvatore Romano, con un calendario di iniziative che proseguirà fino a febbraio 2027.

La manifestazione conferma la formula di partecipazione allargata inaugurata con la precedente edizione, attraverso il coinvolgimento di altre realtà associative e culturali cittadine. Il programma, realizzato in collaborazione con il Comune di Augusta e l’assessorato alla Cultura guidato da Pino Carrabino, comprende 14 appuntamenti già calendarizzati dal 26 ottobre al 19 febbraio.

Ad aprire il Festival, lunedì 26 ottobre alle ore 18, nell’auditorium comunale “Amato”, sarà lo spettacolo “Du’ pueti e ‘a stissa musa: ‘a Sicilia”, recital dedicato ai versi di Ignazio Buttitta e alle canzoni di Rosa Balistreri, in occasione della Giornata del folklore e delle tradizioni popolari. Protagoniste saranno la cantante Alessia Gianino e l’attrice Mariarita Zappalà, accompagnate dal polistrumentista Seby Accordino e dai musicisti Giuseppe e Francesco Furneri. L’ingresso allo spettacolo inaugurale sarà libero.

L’iniziativa intende rendere omaggio a due figure rappresentative della cultura popolare siciliana, attraverso un intreccio di poesia, interpretazione e musica. Come sottolinea la Società augustana di storia patria (Sasp) nella nota di lancio del Festival, “l’apertura affidata a “Du’ pueti e ’a stissa musa: ’a Sicilia” assume così un significato che va oltre la dimensione dello spettacolo: celebrare la Sicilia attraverso la sua poesia e la sua musica, custodendo e tramandando un patrimonio di parole, sentimenti e identità che continua a parlare alle nuove generazioni“.

Dopo l’inaugurazione, il calendario proseguirà con incontri prevalentemente fissati alle ore 18 del venerdì, ospitati dal Circolo Unione presieduto da Alfredo Beneventano del Bosco, dall’associazione filantropica liberale “Umberto I” presieduta di Mimmo Di Franco e in sedi comunali, locali tutti nelle adiacenze di piazza Duomo.

Venerdì 6 novembre 2026, ore 18, Filantropica “Umberto I”: incontro sulla Grande Guerra con l’avvocato Piero Monticchio , che interverrà sul tema “Gli altri Caduti. Il caso dei decimati nella Grande Guerra”.

2026, ore 18, Filantropica “Umberto I”: incontro sulla Grande Guerra con l’avvocato , che interverrà sul tema “Gli altri Caduti. Il caso dei decimati nella Grande Guerra”. Venerdì 13 novembre , ore 18, Circolo Unione: l’avvocato Antonello Forestiere terrà una conferenza su “La Battaglia di Agosta del 1676”.

, ore 18, Circolo Unione: l’avvocato terrà una conferenza su “La Battaglia di Agosta del 1676”. Venerdì 27 novembre , ore 18, Circolo Unione: la professoressa Dora Marchese presenterà il libro “Scrivere l’invisibile: Adelaide Bernardini Capuana e il paranormale”, dialogando con la docente Alessandra Teresa Traversa e con Carmela Mendola, segretaria della Sasp.

, ore 18, Circolo Unione: la professoressa presenterà il libro “Scrivere l’invisibile: Adelaide Bernardini Capuana e il paranormale”, dialogando con la docente Alessandra Teresa Traversa e con Carmela Mendola, segretaria della Sasp. Venerdì 4 dicembre , ore 18, Filantropica “Umberto I”: il dottor Cesare Failla affronterà il tema “La Battaglia dello Jutland, secondo l’economista Epicarpo Corbino”.

, ore 18, Filantropica “Umberto I”: il dottor affronterà il tema “La Battaglia dello Jutland, secondo l’economista Epicarpo Corbino”. Venerdì 11 dicembre , ore 18, Filantropica “Umberto I”: presentazione del libro “Carlotta e i legami del cuore”, con l’autrice Carmela Mendola .

, ore 18, Filantropica “Umberto I”: presentazione del libro “Carlotta e i legami del cuore”, con l’autrice . Venerdì 18 dicembre : tradizionale appuntamento con “La Novena di Natale augustana”, rappresentazione teatrale a cura delle attrici Amelia Martelli e Anna Passanisi , con gli allievi del laboratorio teatrale “ ShloQ ” e la partecipazione della violinista Beatrice Di Mare . Sede e orario saranno comunicati nel mese di dicembre.

: tradizionale appuntamento con “La Novena di Natale augustana”, rappresentazione teatrale a cura delle attrici e , con gli allievi del laboratorio teatrale “ ” e la partecipazione della violinista . Sede e orario saranno comunicati nel mese di dicembre. Venerdì 8 gennaio 2027, ore 18, Palazzo di città: doppio intervento dedicato alla storia e all’architettura di Augusta in età sveva. Il professore Luigi Lombardo parlerà dell’atto di proprietà della casa ad Augusta di Riccardo da Lentini, architetto di Federico II; l’architetto e professore Giuseppe Cassisi approfondirà “Il castello svevo di Augusta: un esempio dell’architettura sveva”.

2027, ore 18, Palazzo di città: doppio intervento dedicato alla storia e all’architettura di Augusta in età sveva. Il professore parlerà dell’atto di proprietà della casa ad Augusta di Riccardo da Lentini, architetto di Federico II; l’architetto e professore approfondirà “Il castello svevo di Augusta: un esempio dell’architettura sveva”. Venerdì 15 gennaio , ore 18, Palazzo di città: conferenza della docente Maria Carmela De Cicco su “Lo Stabat Mater di Jacopone da Todi, musicato da Emanuel Rincon de Astorga”.

, ore 18, Palazzo di città: conferenza della docente su “Lo Stabat Mater di Jacopone da Todi, musicato da Emanuel Rincon de Astorga”. Venerdì 22 gennaio , ore 18, Circolo Unione: incontro con la docente Alessandra Teresa Traversa dedicato a “Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia. Sicilia specchio della condizione umana, il cui nome suona meglio di Venezuela o Persia”.

, ore 18, Circolo Unione: incontro con la docente dedicato a “Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia. Sicilia specchio della condizione umana, il cui nome suona meglio di Venezuela o Persia”. Venerdì 29 gennaio , ore 18, Filantropica “Umberto I”: Carmela Mendola terrà la conferenza “Le cose raccontano: antropologia della memoria quotidiana ad Augusta. Oggetti, gesti, mestieri e ricordi di una comunità attraverso le testimonianze delle famiglie augustane”.

, ore 18, Filantropica “Umberto I”: terrà la conferenza “Le cose raccontano: antropologia della memoria quotidiana ad Augusta. Oggetti, gesti, mestieri e ricordi di una comunità attraverso le testimonianze delle famiglie augustane”. Venerdì 5 febbraio, ore 18, Circolo Unione: la docente Giuseppina Pugliares parlerà di “Teognide, il poeta greco che si «rifugiò» a Megara Iblea”.

La parte conclusiva del Festival sarà caratterizzata da “Una per tutti, tutti per una”, progetto dedicato ai dodici principi fondamentali della Costituzione italiana, con il coinvolgimento degli studenti delle quarte classi del Liceo “Megara” e dell’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz”.

L’iniziativa sarà articolata in due incontri consecutivi, entrambi alle ore 18, nell’auditorium comunale “Liggeri” di Palazzo San Biagio:

Giovedì 18 febbraio , gli studenti del Liceo “Megara” approfondiranno gli articoli dall’1 al 6 della Costituzione, nell’ambito del progetto curato dalle docenti Anna Branciforte e Lia Passanisi. Tra le docenti coordinatrici anche Emanuela Russo.

, gli studenti del approfondiranno gli articoli dall’1 al 6 della Costituzione, nell’ambito del progetto curato dalle docenti Anna Branciforte e Lia Passanisi. Tra le docenti coordinatrici anche Emanuela Russo. Venerdì 19 febbraio, gli studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” si occuperanno degli articoli dal 7 al 12, con il coordinamento delle docenti Cettina Baffo, Daniela Lo Faro e Tania Rizzotti.

La Società augustana di storia patria sottolinea il valore formativo della proposta, definendola “un’occasione di confronto e crescita civile, pensata per avvicinare i ragazzi ai valori fondanti della Repubblica e promuovere la consapevolezza del loro ruolo di cittadini“.

L’organizzazione del Festival si avvale della collaborazione del Comune di Augusta, attraverso l’assessorato alla Cultura, e del contributo di una rete di soggetti associativi, istituzionali e culturali. Tra i partner, Banca agricola popolare di Sicilia (Baps), BCsicilia, Rotary Club Augusta, Circolo Unione Augusta, Associazione filantropica liberale “Umberto I”, Centro studi storico militari di Augusta (Cssma), Fondo storico-fotografico “Pietro Ronsisvalle”, Laboratorio teatrale “ShloQ”, Liceo statale “Megara” e il 2° Istituto di istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz”.

“Con questa quinta edizione, la Società augustana di storia patria rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura e nella valorizzazione della memoria storica, proponendo alla città un calendario di iniziative che intreccia passato e presente, tradizione e innovazione, ricerca scientifica e divulgazione“, conclude la nota del sodalizio.