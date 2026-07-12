Primo piano Augusta, all’Acquasanta chiuso l’accesso al mare fruibile in carrozzina: la denuncia dell’Asd Il Faro di

AUGUSTA – Si riaccende il dibattito sull’accessibilità del litorale augustano dopo la denuncia dell’Asd Il Faro aps di Augusta-Catania, associazione impegnata da anni nella promozione del nuoto paralimpico, che segnala la chiusura di uno degli ultimi accessi al mare ritenuto concretamente fruibile in autonomia da persone con disabilità motoria in località Acquasanta.

Secondo quanto riferito dall’associazione, mentre l’area privata sarebbe interessata da un cantiere avviato nell’ambito di un intervento di rigenerazione di una nota struttura ricettiva, da qualche giorno è apparsa una sbarra lungo la strada di accesso. Il sottostante tratto di costa, come ricordano numerosi frequentatori della zona, per decenni era rimasto accessibile grazie alla disponibilità dei precedenti proprietari augustani della struttura e alla presenza di un ampio scivolo artificiale realizzato in passato tra gli scogli, che consentiva anche alle persone in carrozzina di raggiungere il mare.

La vicenda assume particolare rilievo anche alla luce delle recenti evoluzioni amministrative che riguardano proprio quell’area costiera. Il mese scorso, infatti, il Comune di Augusta ha compiuto uno dei passaggi più significativi dell’iter per l’assegnazione di due delle tre nuove concessioni demaniali marittime previste lungo il litorale dell’Acquasanta. È stata infatti certificata la conclusione positiva delle conferenze di servizi decisorie relative ai lotti 2 e 3 del bando pubblico destinato all’affidamento di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive. I due lotti interessano rispettivamente l’area sulla sponda sud del cosiddetto “fiordo” dell’Acquasanta, di circa tremila metri quadrati, e il tratto più meridionale dell’area oggetto del bando, di circa mille metri quadrati.

“Vivere in una città circondata dal mare e non poterlo nemmeno sfiorare. È la paradossale e drammatica realtà che vivono ogni giorno le persone con disabilità motoria ad Augusta“, afferma Giovanni Spadaro, presidente dell’Asd Il Faro aps, in una nota.

Sostiene che “nel comune di Augusta non esiste un solo spazio pubblico costiero che garantisca una reale ed effettiva accessibilità in carrozzina” e denuncia, in generale, come “quei pochissimi varchi naturali o passaggi storici che le persone con ridotta mobilità riuscivano faticosamente a utilizzare sono stati progressivamente inghiottiti da recinzioni, proprietà private o abusivismi“.

Secondo quanto riferisce fornendo documentazione fotografica (vedi copertina), “l’ultimo caso emblematico si sta registrando in queste ore in località Acquasanta, dove l’unico tratto di costa dell’intera città materialmente raggiungibile in autonomia da una persona in carrozzina è stato completamente sbarrato“. Nella stessa nota segnala che il blocco sarebbe avvenuto “senza l’esposizione del cartello di cantiere obbligatorio per legge“.

Il presidente dell’Asd Il Faro aps asserisce: “La verità è che ad Augusta per una persona con disabilità non c’è dove andare. Siamo di fronte a un’isola nell’isola. Da un lato abbiamo una costa morfologicamente difficile, dall’altro la totale assenza di interventi pubblici per abbattere le barriere architettoniche sul litorale e, infine, il far west dei privati che blindano gli accessi al demanio marittimo. Il mare e la spiaggia appartengono a tutti. La legge nazionale impone a chiunque abbia concessioni o proprietà limitrofe di garantire il libero transito verso la battigia. Invece qui si tollera di tutto e che l’unico varco accessibile della città venga cancellato da un cantiere senza che sia stato previsto alcun corridoio alternativo protetto per i disabili“.

Nella nota, Spadaro richiama inoltre una proposta elaborata durante la passata amministrazione comunale in merito a un fabbricato rurale confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune quasi vent’anni fa: “Insieme all’associazione Libera avevamo formalizzato un progetto concreto per riqualificare un bene confiscato alla mafia nella Baia di Arcile. Quell’immobile terminava su una spiaggia ideale, perfetta per la realizzazione di uno scivolo a mare e di una struttura interamente accessibile alle carrozzine. Sarebbe stata la svolta per l’inclusione ad Augusta“.

Il presidente dell’associazione di nuoto paralimpico aggiunge che il progetto non avrebbe avuto seguito dopo la decisione dell’attuale amministrazione di destinare l’immobile confiscato a centro antiviolenza per le donne. “Un’iniziativa encomiabile e che rispettiamo profondamente, ma che dimostra una totale cecità amministrativa – incalza – Un centro antiviolenza richiede riservatezza, sicurezza e protezione, e poteva essere realizzato in qualunque altro immobile del vasto patrimonio comunale nell’entroterra. Destinare l’unico immobile confiscato direttamente sul mare a un uso non balneare ha di fatto scippato alla comunità dei disabili l’unica reale occasione di avere una spiaggia accessibile. È stato un errore politico imperdonabile“.

Sul mare augustano negato, Spadaro evidenzia infine come la mancata possibilità di accedervi per le persone con disabilità motorie rappresenti, a suo avviso, “non solo una grave mancanza di civiltà, ma una discriminazione collettiva ai sensi della Legge 67/2006, in quanto nega a un’intera categoria di cittadini il diritto alla salute, alla socialità e alla mobilità“. Conclude rivolgendo un appello ai cittadini, alle famiglie e agli organi di informazione affinché sostengano quella che definisce “una battaglia di civiltà“.

La Redazione precisa che, come sempre, garantirà altrettanto spazio a eventuali repliche o precisazioni da parte dei soggetti interessati.