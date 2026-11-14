Primo piano Augusta, allagamenti sul lungomare Rossini-Granatello: una soluzione di “compromesso” per l’urgenza di

AUGUSTA – Con la stagione delle mareggiate già iniziata e l’inverno alle porte, è ancora alla fase preliminare l’iter per gli interventi destinati a contrastare gli allagamenti che interessano periodicamente il lungomare Rossini-Granatello, coinvolgendo la sede stradale e i piani bassi dei complessi residenziali. La Giunta municipale, con deliberazione del 10 novembre, ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per un intervento dal costo complessivo stimato di 300mila euro.

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, costituisce il passaggio propedeutico alla redazione del progetto esecutivo, non ancora approvato. L’intervento punta a migliorare la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche lungo un’arteria strategica della Borgata, anche per il collegamento con l’ospedale “Muscatello”.

Secondo la documentazione predisposta dal Quarto settore “Servizi tecnici e Centrale gare”, le criticità del sistema di drenaggio esistente sono state aggravate dalle mareggiate associate al ciclone Harry, che hanno provocato lo spostamento dei massi della difesa costiera, ostruzioni delle caditoie e danneggiamenti alla pavimentazione e ai marciapiedi (vedi foto di copertina: la situazione del lungomare Rossini il giorno dopo le mareggiate del 20-21 gennaio scorsi). In particolare, si certificano “fenomeni di danneggiamento delle opere di difesa costiera, con conseguente accumulo e dispersione di materiale lapideo e detriti“.

La soluzione individuata prevede la pulizia delle canalizzazioni esistenti, tre nuove caditoie a nastro, una vasca di raccolta con gruppo di pompaggio e tubazioni per convogliare le acque verso lo scarico a mare già presente. Lo schema progettuale comprende inoltre nuovi marciapiedi e dossi con funzione di protezione idraulica, destinati a scongiurare potenziali allagamenti dei complessi condominiali sul Granatello.

Il Dip analizza quattro scenari, compresa l’ipotesi di non intervenire, individuando come soluzione preferibile lo “scenario 2”, consistente nella manutenzione straordinaria e nel potenziamento della rete idraulica (vedi tavola del Dip: inquadramento planimetrico e schema funzionale dell’intervento).

La semplice pulizia e manutenzione ordinaria delle caditoie, prevista dallo “scenario 1“, viene esclusa perché, si legge testualmente, “pur consentendo un miglioramento temporaneo della funzionalità, tale soluzione non risulta sufficiente a risolvere le criticità strutturali evidenziate (limitata capacità di captazione, insufficiente smaltimento in condizioni critiche), né a prevenire il ripetersi di fenomeni di allagamento“.

Lo “scenario 2” viene invece preferito in quanto “rappresenta il miglior compromesso tra efficacia, rapidità di esecuzione e sostenibilità economica, consentendo di rispondere in modo immediato alle esigenze di sicurezza e funzionalità, senza ricorrere a interventi strutturali complessi“.

“Scenario 2” del Dip approvato

Diversa la valutazione relativa allo “scenario 3“, che contempla il rifacimento completo del sistema di drenaggio, l’adeguamento plano-altimetrico delle superfici e il consolidamento della mantellata di difesa costiera. Il documento riconosce che tale soluzione, “pur garantendo un livello più elevato di sicurezza e resilienza nel lungo periodo”, comporterebbe “tempi di realizzazione più lunghi, costi significativamente superiori e una maggiore complessità autorizzativa, risultando non compatibile con il carattere di urgenza dell’intervento attuale“.

Il rifacimento complessivo della difesa costiera resta quindi fuori dall’attuale programmazione, senza che siano individuati tempi o risorse per una sua eventuale attuazione futura. Le opere prescelte mirano principalmente a migliorare il drenaggio e a contenere gli allagamenti, senza intervenire in maniera definitiva sulla protezione strutturale del lungomare dall’azione delle onde.

A fronte dell’urgenza richiamata per giustificare la scelta dello “scenario 2”, il cronoprogramma allegato al Dip delinea un percorso che, partendo soltanto adesso, si estende ben oltre la stagione invernale ormai imminente. Sono infatti previsti, indicativamente, 30 giorni per l’affidamento della progettazione, 90 per la redazione del progetto esecutivo, 60 per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni, 20 per la verifica e validazione e ulteriori 60 per le procedure di affidamento dei lavori. Si tratta di 260 giorni complessivi per le fasi preliminari al cantiere, qualora si svolgessero in successione, cui andrebbero aggiunti 60 giorni lavorativi per l’esecuzione delle opere e altri 60 giorni per il collaudo. Tempi indicativi, non necessariamente cumulativi, che potranno essere precisati o modificati nelle successive fasi amministrative. Il quadro economico stima in 222.643 euro l’importo dei lavori e in circa 77.357 euro le somme a disposizione dell’amministrazione.

Resta dunque il nodo della protezione del lungomare durante la stagione delle mareggiate che si apre proprio mentre l’iter progettuale muove i primi passi. La scelta tecnica privilegia un intervento ritenuto più rapido e sostenibile rispetto alla riqualificazione strutturale complessiva, ma il cronoprogramma non individua opere già pronte per affrontare l’imminente inverno. Né il documento indica una scadenza per l’eventuale consolidamento definitivo della difesa costiera, la cui compromissione è riconosciuta dagli stessi elaborati comunali.