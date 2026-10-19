News Augusta, Angelo Petrucci nuovo presidente dell’Associazione forense megarese. Eletto il direttivo di

AUGUSTA – L’avvocato Angelo Petrucci è il nuovo presidente dell’Associazione forense megarese (Afm), sodalizio che dal 2020 riunisce la maggior parte degli avvocati con studio professionale ad Augusta. Il rinnovo degli organi direttivi per il biennio 2026-2028 è avvenuto al termine dell’assemblea degli iscritti, svoltasi lo scorso 16 ottobre.

Il nuovo Consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente Angelo Petrucci, dagli avvocati Fabio Condorelli, nel ruolo di segretario, e Nica Oteri, in quello di tesoriere, insieme ai consiglieri Melissa Stracquadaino, Luca Bianchi, Nunziata Patrizia Sulano e Alberto Traversa.

Costituita nel 2020, l’Associazione forense megarese ha avuto come primo presidente l’avvocato Puccio Forestiere, al quale sono succeduti, nei bienni successivi, Salvatore Terrone e Francesca Marcellino, presidente uscente.

Nel corso dell’assemblea sono state ripercorse le attività svolte nel biennio appena concluso e tracciato un bilancio del percorso associativo. Il nuovo direttivo, nella nota diffusa a seguito del rinnovo delle cariche, richiama gli “importanti risultati raggiunti, ad oggi, dall’Associazione“, manifestando l’intenzione di proseguire “in continuità con l’attività precedentemente svolta dal direttivo uscente“.

Tra le priorità indicate anche per il prossimo biennio figurano quelle di “affrontare e risolvere le problematiche della avvocatura locale” e di “rappresentare un importante punto di riferimento culturale per la propria città, in sinergia con le altre associazioni del settore locali e della provincia siracusana“.