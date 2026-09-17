Primo piano Augusta, area sequestrata in contrada Pezzagrande: 50enne denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti di

AUGUSTA – Un’area nei pressi di contrada Pezzagrande è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri nell’ambito di un’attività di contrasto al degrado ambientale. Un 50enne augustano è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L’intervento è stato eseguito dai militari della stazione di Augusta con la collaborazione del 12° nucleo elicotteri carabinieri di Catania-Fontanarossa.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, durante una perlustrazione aerea sarebbe stata individuata un’area ritenuta adibita a discarica abusiva. I successivi accertamenti condotti in contrada Pezzagrande hanno portato i militari all’interno di una proprietà riconducibile al 50enne, dove è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti di diversa natura.

L’area interessata dagli accertamenti è stata quindi sottoposta a sequestro.