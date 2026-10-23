Primo piano Augusta, arrestato per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta: deve scontare 4 anni e 7 mesi di

AUGUSTA – Deve scontare una pena di quattro anni e sette mesi di reclusione per evasione delle imposte sui redditi e bancarotta fraudolenta. Un uomo di 71 anni, residente in città, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Augusta, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, la condanna riguarda due distinti episodi: il reato fiscale commesso nel 2015 a Gallarate, in provincia di Varese, e la bancarotta fraudolenta risalente al 2019 a Modena.

Il 71enne, che annovera precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condotto dai militari nella Casa di reclusione di Brucoli per l’espiazione della pena.

(Foto di copertina: repertorio)