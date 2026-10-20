Primo piano Augusta, auto sbanda in pieno centro storico e finisce contro le vetture in sosta di

AUGUSTA – Un’autovettura fuori controllo, cinque auto e due scooter in sosta danneggiati, ma fortunatamente nessun ferito. È il bilancio di un incidente stradale autonomo verificatosi alcuni giorni fa in via Principe Umberto, la strada principale del centro storico, sul quale la Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per ricostruirne l’esatta dinamica.

Secondo quanto appreso dalla Redazione, che ha impiegato alcuni giorni per verificare le prime segnalazioni ricevute, il sinistro si è verificato lo scorso venerdì sera poco dopo le ore 20, nel tratto compreso tra gli incroci con via Limpetra e via Generale La Ferla.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura avrebbe improvvisamente sbandato, finendo contro diversi mezzi parcheggiati lungo la strada. La rovinosa carambola avrebbe coinvolto complessivamente cinque automobili e due scooter in sosta, prima che la corsa del veicolo si arrestasse in prossimità dell’intersezione con via Generale La Ferla.

Il fragore degli urti ha richiamato l’attenzione dei pochi passanti nella zona, mentre gli esercizi commerciali erano ormai in chiusura, per comprendere cosa fosse accaduto.

Sul posto, intorno alle ore 20,15, è intervenuta la Polizia di Stato, i cui agenti hanno effettuato i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro. Nell’ambito degli accertamenti sarebbero state successivamente acquisite anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali presenti lungo la via. Resta da chiarire che cosa abbia provocato la sbandata dell’autovettura.

L’episodio si è dunque concluso con danni materiali ai veicoli coinvolti e un notevole spavento per quanti si trovavano nelle vicinanze, senza conseguenze per l’incolumità delle persone.

(Foto di copertina: repertorio)