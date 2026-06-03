Augusta, auto si ribalta per evitare una vettura all’altezza del carcere: conducente ferita

AUGUSTA – Un’automobile si è ribaltata questo mercoledì mattina, poco dopo le ore 8, all’intersezione tra la strada provinciale 1 Augusta-Brucoli, in prossimità della Casa di reclusione, e la provinciale 107 “Martelli-Oliveto”, dove insiste il cavalcaferrovia. Una donna augustana è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata all’ospedale “Muscatello” per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale, una Fiat Idea diretta verso l’ingresso di Augusta stava percorrendo la strada che costeggia il carcere quando il conducente si sarebbe trovato improvvisamente davanti un’altra vettura proveniente dalla provinciale perpendicolare che collega contrada Piano Ippolito a via Paolo Borsellino.

Per evitare la collisione, la conducente avrebbe effettuato una brusca sterzata verso destra. La manovra avrebbe provocato l’urto contro il muretto posto ai margini della carreggiata e il successivo ribaltamento del veicolo, che è rimasto adagiato sul fianco sinistro.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del “118“. I pompieri hanno operato sia per mettere in sicurezza il mezzo ed eliminare eventuali rischi d’incendio sia per agevolare l’uscita della donna dall’abitacolo. La conducente, residente ad Augusta, è stata quindi trasferita all’ospedale cittadino in codice azzurro.

Quando i primi soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente, l’altra vettura presumibilmente coinvolta nella dinamica non era presente. Tuttavia, attraverso le successive attività investigative, gli agenti della Polizia locale sarebbero riusciti a risalire rapidamente al veicolo, un’Audi A3, e il relativo conducente.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti ancora in corso, alla guida dell’Audi vi sarebbe stato un 35enne di nazionalità ucraina, in vacanza in città. Dalle prime risultanze, l’uomo si sarebbe inizialmente fermato allo stop presente all’intersezione, per poi riprendere la marcia senza accorgersi dell’arrivo della Fiat Idea. Dopo l’incidente occorso a quest’ultimo mezzo, a quanto pare senza contatto, il conducente dell’Audi si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro per poi farvi ritorno autonomamente dopo circa dieci minuti.

Le operazioni di rilievo finalizzate alla completa ricostruzione della dinamica sono state eseguite nella mattinata da parte della Polizia locale, sotto il comando di Salvatore Daidone.