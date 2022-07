Primo piano Augusta, avvicendamento nel Rotary tra Forestiere e Valmori. Morello e Romano presidenti dei club giovanili di

AUGUSTA – All’inizio del mese si è tenuto, in una struttura ricettiva locale, il tradizionale “passaggio della campana” che ogni anno segna l’avvicendamento alla guida dei club service. In particolare, tra i sodalizi rotariani, alla guida del Rotary club Augusta e dei club giovanili Rotaract (18-33 anni) e Interact (12-18).

L’avvocato Dario Valmori succede all’editore Pietro Forestiere alla presidenza del Rotary club cittadino, così come per il Rotaract Federica Morello ha ricevuto il “collare” della presidenza da Chiara Cappiello, mentre la giovanissima Sofia Romano proseguirà con un secondo mandato di presidente dell’Interact (vedi nel collage di copertina, foto in alto).

Il motto internazionale del nuovo anno sociale è “Immagina il Rotary”, che sarà declinato nel distretto rotariano di Sicilia e Malta dal neo governatore Orazio Agrò, cresciuto ad Augusta e trapiantato nel Catanese. Alla cerimonia del “passaggio della campana” erano presenti il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare e il neo direttore di Marinarsen, contrammiraglio Massimo Scialpi (anche in rappresentanza del Comando Marisicilia), mentre, tra le autorità rotariane, Giuseppe Pitari, past presidente del club augustano e recentemente nominato a Palermo governatore distrettuale per l’anno 2024-2025.

“Noi rotariani siamo chiamati a fare cose importanti – riferisce in una nota stampa a margine Dario Valmori, neo presidente del Rotary club cittadino – Tuttavia, nell’odierno contesto di crescente sfaldamento sociale e culturale è necessario agire secondo i principi che hanno da sempre guidato il Rotary; diversamente qualsiasi sforzo risulterebbe insufficiente a contrastare il carrierismo e l’opportunismo, fenomeni antitetici al motto del nostro fondatore, Paul Harris, avvocato nato a Chicago, che invitava già dal 1905 a “servire al di sopra e al di là di ogni interesse personale”“.

Il nuovo direttivo del Rotary club Augusta, che resterà in carica fino al 30 giugno del prossimo anno, è così composto (vedi nel collage di copertina, foto in basso): oltre al presidente Dario Valmori, past presidente Pietro Forestiere, presidente incoming Concetta Messina, vicepresidente Gaetana Bruno, segretario Giuseppe Tringali, prefetto Antonio Roggio, tesoriere Domenico Pitruzzello, consiglieri Paolo Gemelli, Elio Menta, Federico Romano.