Primo piano Augusta, banchetto informativo per la prevenzione del melanoma al Faro S. Croce di

AUGUSTA – “La prevenzione sotto il sole” è la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle condotta dall’associazione provinciale “Promuovere onlus” in collaborazione con gli oncologi volontari dell’Asp, che in città ha trovato il supporto dello storico Rotary club Augusta e dei suoi due club giovanili, Rotaract e Interact.

Si tratta di un progetto attuato nel mese in corso in alcune spiagge della provincia di Siracusa e che ha trovato spazio la scorsa domenica mattina nella struttura di un pubblico esercizio, di recente inaugurazione, insistente sull’area balneare del Faro Santa Croce, la più frequentata dagli augustani.

Sono stati consegnati ai passanti opuscoli informativi contenenti un decalogo per la corretta esposizione al sole e per la cura della pelle, oltre che alcuni campioncini di creme solari offerti da un’azienda di dermocosmesi.

Insieme agli oncologi volontari, Anna Di Mari e il rotariano Fabrizio Romano, la vicepresidente di “Promuovere onlus”, Antonella Serratore ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa quale spunto di riflessione sulla prevenzione dei tumori, che va attuata anche con semplici gesti come la corretta esposizione al sole, evitando le ore particolarmente calde e favorendo l’uso di creme solari ad alto fattore di protezione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal neo presidente del Rotary club Augusta, Francesco Messina, affiancato da dirigenti rotariani, tra cui l’assistente del governatore distrettuale, Emanuele Nobile, e diversi giovani dei club Rotaract e Interact. Ha evidenziato come l’iniziativa risponda pienamente alla linea di intervento del Rotary International “Prevenzione e cura delle malattie” e rivolto un plauso alla “Promuovere onlus” per la meritoria attività svolta nel sostenere progetti finalizzati a incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di servizi per i pazienti lungoviventi oncologici.