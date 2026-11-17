Primo piano Augusta, bilancio 2027 da 129,8 milioni: quasi 20 per investimenti. Ecco le opere previste di

AUGUSTA – Ammonta a 129 milioni 795mila euro la previsione complessiva di spesa del Comune di Augusta per il 2027, contenuta nello schema di bilancio 2027-2029 approvato oggi dalla Giunta municipale. Il documento dovrà passare all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

“Con l’approvazione in Giunta dello schema di bilancio di previsione 2027-2029 compiamo un passo importante per il futuro di Augusta. Siamo tra le prime amministrazioni ad aver avviato questo percorso, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione definitiva in Consiglio comunale nei tempi più rapidi e garantire piena operatività fin dall’inizio del nuovo anno“, dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare.

Ma come si distribuiscono concretamente le risorse? Dall’esame degli allegati contabili emerge una distinzione fondamentale: dei 129,8 milioni complessivi, 54,99 milioni riguardano le spese correnti e 19,62 milioni quelle in conto capitale, destinate principalmente agli investimenti. Altri 1,4 milioni sono previsti per il rimborso dei prestiti, mentre 20 milioni riguardano la chiusura di eventuali anticipazioni di tesoreria e 33,79 milioni le partite di giro e le operazioni per conto terzi. Queste ultime due voci, pur concorrendo al totale del bilancio, non rappresentano risorse aggiuntive da destinare liberamente ai servizi comunali.

Va inoltre considerato che nelle spese correnti sono compresi circa 8,9 milioni accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità, che non costituiscono disponibilità liberamente spendibili.

Una delle principali voci del bilancio riguarda lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, con 21,08 milioni di euro, dei quali 15,23 milioni destinati al programma relativo ai rifiuti.

Per i servizi istituzionali e generali sono previsti 11,36 milioni, mentre la missione dedicata ai diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia dispone di 7,98 milioni di euro. Quest’ultima comprende 3,3 milioni per gli interventi rivolti alle famiglie, 1,31 milioni per la disabilità, 1,26 milioni per l’infanzia e i minori e 1,14 milioni per le persone a rischio di esclusione sociale. Nel totale della stessa missione rientrano anche 983mila euro per i servizi necroscopici e cimiteriali.

All’istruzione e al diritto allo studio sono destinati 3,99 milioni, all’assetto del territorio e all’edilizia abitativa 6,54 milioni, ai trasporti e alla mobilità 6,22 milioni e all’ordine pubblico e alla sicurezza 2,57 milioni.

“Abbiamo previsto le risorse necessarie per assicurare la continuità di tutti i servizi essenziali, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e alle politiche sociali, senza trascurare gli interventi di prevenzione, sicurezza e mitigazione dei rischi del nostro territorio“, afferma il primo cittadino.

Sul fronte degli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029, adottato dalla Giunta il 22 ottobre scorso e richiamato nei documenti di bilancio, quantifica in 15,3 milioni di euro le risorse previste per la prima annualità.

Tra gli interventi di maggiore importo figurano la riqualificazione e riconversione in parco urbano dell’ex area container compresa tra via Aldo Moro e le ex Saline Regina, per 2,6 milioni di euro, e la riqualificazione ecologica delle saline di Augusta, con realizzazione di un parco urbano, per un milione di euro. Due distinti interventi finiti al centro del dibattito sulla mozione di indirizzo per l’istituzione del “Parco urbano ex Saline Regina”, recentemente bocciata dal Consiglio comunale.

A Brucoli è programmata la rigenerazione dell’area da destinare a parcheggio pubblico in via Libertà, per circa 2,97 milioni di euro.

Nell’elenco annuale compaiono inoltre 1,33 milioni per gli interventi di riparazione del plesso scolastico Cappuccini, 1,25 milioni per il consolidamento degli ammassi rocciosi in contrada Cannatello, 850mila euro per la manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia, quale quota prevista nel 2027 di un intervento complessivo da 1,85 milioni, e 355mila euro per il ripristino della pavimentazione di via Cozzo Rondinelle.

Sono inseriti anche gli interventi di recupero naturalistico del litorale di Vallone Vetrano, per 1,46 milioni, e di Vallone Amara, per circa 843mila euro, i cui iter per realizzarvi un solarium comunale e accesi al mare erano partiti un anno e mezzo fa, oltre a 450mila euro per il progetto del Parco dei 100 Alberi e altrettanti per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica.

Il quadro delle risorse del programma annuale distingue circa 8,86 milioni derivanti da entrate a destinazione vincolata, 1,59 milioni di stanziamenti di bilancio e 4,85 milioni classificati sotto la voce “altra tipologia”.

Particolare attenzione merita la distribuzione degli investimenti nelle diverse annualità. Per il 2028, infatti, lo schema di bilancio prevede circa 53 milioni di euro di spese in conto capitale, contro i 19,62 milioni del 2027.

È nel 2028 che la nota integrativa colloca lo stanziamento di 500mila euro per la rigenerazione urbana di piazza del Castello Aragonese a Brucoli, uno degli interventi citati dal sindaco.

Nella stessa annualità figurano, tra gli altri, 5,96 milioni per la realizzazione della piscina comunale in via Mendel, 4,75 milioni per il potenziamento delle vie di esodo tra l’Isola e la terraferma, 4,61 milioni per le vie di fuga di Agnone Bagni, 841mila euro per la pista ciclabile alla Borgata e circa 486mila euro per il solarium di Brucoli.

“Un ruolo centrale è riservato agli investimenti infrastrutturali e alla riqualificazione urbana. Penso a piazza Castello Aragonese, alla valorizzazione delle saline, alle rotatorie già approvate e ai numerosi interventi per i quali siamo ormai alla fase della progettazione esecutiva“, dichiara Di Mare.

“Programmare per tempo significa evitare rallentamenti, accelerare la realizzazione delle opere e trasformare le risorse disponibili in risultati concreti“, conclude il primo cittadino, ringraziando assessori e uffici comunali.

Il passaggio decisivo sarà adesso quello in Consiglio comunale. Solo con l’approvazione definitiva del bilancio e i successivi atti gestionali la programmazione potrà tradursi nei relativi impegni di spesa e, per le opere pubbliche, nelle procedure di affidamento e realizzazione.