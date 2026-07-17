Primo piano Augusta, blackout del 16 luglio: disagi fino a notte. Lettera-denuncia dal Monte: “Disservizi ormai da settimane” di

AUGUSTA – Nuovi disagi legati alla fornitura di energia elettrica hanno interessato nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio, diversi quartieri di Augusta, proprio in una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate, con la colonnina di mercurio che ha superato i 37 gradi, per l’ondata di caldo torrido in corso.

Le interruzioni dell’erogazione hanno interessato, secondo le segnalazioni raccolte, il quartiere Monte, l’Isola e anche la Borgata, provocando notevoli disagi a residenti e attività. In estese aree del quartiere Monte, secondo quanto riferito da cittadini, la normale alimentazione elettrica sarebbe stata ripristinata soltanto nella tarda serata, dopo le ore 23, a diverse ore dall’inizio del disservizio.

Dal tardo pomeriggio, il Comune ha diffuso due aggiornamenti attraverso il proprio canale Telegram, riportando le comunicazioni ricevute da E-Distribuzione. Poco dopo le ore 18 l’ente locale ha informato la cittadinanza che “Enel comunica di avere un guasto in alcune zone della città. I lavori di ripristino sono già in corso”. Successivamente, alle ore 20,20, un secondo messaggio ha reso noto che “Enel comunica che il guasto è stato riparato. A breve l’erogazione tornerà normalmente”.

Tuttavia, almeno in alcune zone della città, il ritorno alla normalità sarebbe avvenuto soltanto diverse ore dopo, secondo le testimonianze pervenute alla nostra Redazione.

Proprio nel tardo pomeriggio di ieri è giunta una segnalazione da parte di Roberto P., residente nel quartiere Monte, che richiama l’attenzione su una situazione che, a suo dire, non rappresenterebbe un episodio isolato.

Nella lettera inviata alla Redazione, il cittadino evidenzia di aver preso atto delle numerose segnalazioni pubblicate nelle ultime settimane sui social network riguardanti continui disservizi nella distribuzione dell’energia elettrica in diversi quartieri cittadini, talvolta interessati contemporaneamente e talvolta separatamente.

Lo stesso riferisce di avere effettuato, nelle ultime tre settimane, “oltre sei segnalazioni di grave disservizio” a E-Distribuzione per la propria utenza nella zona Monte, senza avere ricevuto, secondo quanto afferma, “alcun riscontro concreto“, aggiungendo che analoghe difficoltà sarebbero state lamentate anche da altri cittadini.

Attraverso la sua comunicazione, Roberto Polito chiede che la questione possa essere portata all’attenzione delle istituzioni competenti anche attraverso gli organi di informazione, “a tutela di tutti i cittadini che subiscono pesanti disagi ormai da settimane“.

La testimonianza si inserisce in un quadro di ripetute segnalazioni provenienti da varie zone della città alla prova dei consumi energetici estivi, mentre il blackout di ieri ha assunto particolare rilevanza per la concomitanza con una delle giornate più calde dell’estate, circostanza che ha inevitabilmente amplificato i disagi per le famiglie, soprattutto in assenza di climatizzazione e con temperature esterne superiori ai 37 gradi.

Resta ora da comprendere se il guasto risolto nella serata di ieri sia riconducibile a un episodio circoscritto oppure se si inserisca in una più ampia serie di criticità della rete elettrica locale, più volte segnalate dai cittadini. Eventuali chiarimenti da parte di E-Distribuzione contribuiranno a fare piena luce sulle cause del disservizio e sulle iniziative eventualmente previste per prevenirne il ripetersi.