Augusta, Borgata, chihuahua muore azzannato da un altro cane. Padrona al pronto soccorso per la caduta

Primo piano Augusta, Borgata, chihuahua muore azzannato da un altro cane. Padrona al pronto soccorso

AUGUSTA – È accaduto ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19,30, in viale Italia. La signora C.R., 66enne, porta a spasso il suo cagnolino, un chihuahua considerato come uno di famiglia. Dall’altro lato della strada, un altro cane, ma di taglia grossa e robusta, senza museruola, va a spasso con il suo padrone, quando, a un tratto, improvvisamente, secondo una prima sommaria ricostruzione del fatto, sfugge al guinzaglio del padrone e aggredisce il cagnolino della signora C.R..

Quest’ultima, nel tentativo di salvare il suo chihuahua dai morsi dell’altro cane, cerca di trattenere il guinzaglio, ma non riesce nel tentativo e cade malamente a terra, davanti a un nugolo di persone. A causa dei morsi subìti, il chihuahua muore e la signora viene trasportata al pronto soccorso del “Muscatello”, dove le viene riscontrata una vertebra rotta.

Il marito della signora, C.P., costernato per il trauma della moglie e per la scomparsa del cagnolino, ci fa sapere che sporgerà formale denuncia per danni e che intende promuovere un’azione di pubblica sensibilizzazione per richiamare le autorità preposte a un maggiore controllo di quanti portano a spasso i loro cani senza museruola.

