Sport Augusta, Brucoli vince il 2° “Torneo dei quartieri” di calcio a 5 over 40. Ecco tutti i riconoscimenti di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – È la squadra di Brucoli a conquistare il titolo della seconda edizione del “Torneo dei quartieri” di calcio a 5 over 40, competizione amatoriale promossa dall’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs) e interamente finanziata dal Comune di Augusta, che ha inserito la manifestazione nel calendario degli eventi autunnali della città.

Il torneo, inaugurato lo scorso 26 ottobre e conclusosi il 22 novembre, ha coinvolto complessivamente 67 atleti di età compresa tra i 37 e i 72 anni, distribuiti in cinque squadre rappresentative di altrettante zone della città. Quattordici gli incontri disputati sui campetti comunali di via Dogali, alla Borgata, e di Terravecchia (campo Carrubba), tra la fase preliminare con girone all’italiana e le successive fasi a eliminazione diretta. Il regolamento consentiva la partecipazione di un massimo di due atleti over 35 per squadra.

A curare l’organizzazione e la gestione della manifestazione è stata la sezione augustana “Rocco Cappello” dell’Unione nazionale veterani dello sport, presieduta da Sebastiano Mazziotta, con l’impegno del vicepresidente Gaetano Salemi e dei consiglieri Francesco Gaeta, Rosario Di Franco e Rosario Manfredi, e con la partecipazione del Coni e del Centro sportivo italiano (Csi).

La formazione di Brucoli si è aggiudicata il torneo davanti a quella della Darsena, seconda classificata, e a quella di Monte Tauro, terza. Seguono Augusta Centro e Terravecchia, rispettivamente al quarto e al quinto posto.

Tra i numeri forniti dagli organizzatori, figurano 35 giocatori andati a segno almeno una volta nel corso della competizione, 175 falli commessi e sette cartellini gialli estratti. Particolare soddisfazione è stata espressa dall’Unvs per il regolare svolgimento degli incontri e per l’assenza di infortuni tra gli atleti.

Definiti anche i riconoscimenti individuali. Con 11 reti, Manuele Santaera della Monte Tauro si è laureato capocannoniere del torneo, mentre al compagno di squadra Diego Princiotta è stato assegnato il riconoscimento di miglior portiere. Salvatore Fazio della Darsena è stato indicato quale miglior giocatore della manifestazione e Giovanni Torre, della stessa formazione, quale giocatore distintosi per il fair play. Alla squadra di Terravecchia è stata assegnata la coppa Disciplina.

Nella nota stampa conclusiva, l’Unvs ha rivolto un ringraziamento ai responsabili delle cinque formazioni, segnatamente Francesco Toscano (Darsena), Seby Bertoni (Brucoli), Rosario Manfredi (Terravecchia), Giuseppe Ferraguto (Monte Tauro) e Giancarlo Greco (Augusta Centro), nonché all’arbitro Nuccio Di Benedetto, che ha diretto tutti gli incontri della competizione.

La cerimonia di premiazione delle squadre e degli atleti si terrà, per volontà dell’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Di Mare e del vicesindaco e assessore allo Sport Pino Carrabino, nel salone “Rocco Chinnici” del Palazzo di città, in data da definire. Gli organizzatori hanno già dato appuntamento al prossimo anno per la terza edizione del torneo.