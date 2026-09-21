Primo piano Augusta, cambio al vertice della Capitaneria di porto: Santisi lascia il comando, arriva Rottino di

AUGUSTA – Cambio al vertice della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Augusta. La mattina di venerdì 25 settembre, al porto commerciale di Punta Cugno, si terrà la cerimonia di avvicendamento tra il capitano di vascello Domenico Santisi, comandante uscente, e il capitano di vascello Fabio Rottino, designato a succedergli alla guida del Compartimento marittimo e del porto di Augusta.

La cerimonia, che si terrà quindi dove ha sede l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, vedrà la partecipazione delle principali autorità istituzionali della provincia. Il passaggio di consegne avverrà alla presenza del direttore marittimo della Sicilia orientale, contrammiraglio Raffaele Macauda, e del prefetto di Siracusa Chiara Armenia. Al termine della cerimonia è previsto il tradizionale vin d’honneur.

Per Santisi si conclude così un incarico iniziato nel maggio del 2023. È destinato alla Direzione marittima della Puglia-Basilicata Jonica e Capitaneria di porto di Bari, dove assumerà l’incarico di comandante in seconda.

A raccoglierne il testimone sarà il capitano di vascello Fabio Rottino, proveniente dalla Direzione marittima di Palermo, dove ha ricoperto il ruolo di capo ufficio. Nella sede palermitana ha ricoperto anche l’incarico di comandante in seconda. Rottino porta con sé una lunga esperienza negli incarichi territoriali del Corpo: in passato è stato, tra l’altro, comandante della Capitaneria di porto di Milazzo, tra il 2015 e il 2018.

Il passaggio di consegne del 25 settembre chiuderà dunque un ciclo durato oltre tre anni alla guida della Capitaneria di Augusta e ne aprirà uno nuovo in una fase particolarmente significativa per lo scalo megarese, interessato da importanti processi di sviluppo infrastrutturale e di pianificazione.