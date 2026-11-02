Primo piano Augusta, capelli e turbanti per i pazienti oncologici: i Lions mobilitano la solidarietà di

AUGUSTA – Trecce di capelli da trasformare in parrucche e turbanti da destinare alle persone sottoposte a terapie oncologiche. Si è svolta sabato 31 ottobre, nel salone del parrucchiere Vittorio Di Primio, una giornata di raccolta solidale nell’ambito del progetto distrettuale dei Lions “Ti dono il sorriso – Donazione di capelli, parrucche e turbanti”, promosso da diversi club service della zona nord del Siracusano.

L’iniziativa ha consentito di raccogliere numerose trecce di capelli e una consistente quantità di turbanti, grazie alla partecipazione di cittadini, associazioni e professionisti del settore. L’appuntamento augustano ha segnato l’avvio delle attività del progetto per il nuovo anno sociale, con ulteriori raccolte già previste e iniziative di sensibilizzazione da organizzare anche nelle scuole.

A curare l’organizzazione sono stati Michele Oliva, presidente della Zona 2 Siracusa (zona nord), e Salvatore Pitruzzello, past presidente del Lions club Augusta Host e referente del progetto per la 7ª Circoscrizione.

Hanno partecipato i quattro Lions club della Zona 2: Augusta Host, presieduto da Antonella Baffo; Lentini, guidato da Melissa Abbandonato; Priolo Gargallo, con la presidente Maria Grazia Di Pietro; Floridia Val d’Anapo, presieduto da Salvatore Liistro. Presente anche la segretaria distrettuale Antonella Bona, socia del club augustano.

Alla raccolta ha contribuito inoltre l’Inner Wheel club Augusta, rappresentato dalla presidente Tania Rizzotti, dalla segretaria Roberta Villareale, dalla past governatrice Nadia Micalizio, dalla tesoriera Maria Abramo e dalla socia Gaetana Bruno. Il progetto ha coinvolto anche altre associazioni impegnate nel sociale e volontari del territorio.

Nel tracciare un bilancio della giornata, Michele Oliva ha espresso apprezzamento per il coordinamento di Pitruzzello e per il contributo degli officer e dei soci dei club partecipanti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’augustano Vittorio Di Primio “per l’accoglienza e la preziosa collaborazione” e al parrucchiere Francesco Russo di Francofonte, dove è attivo un ulteriore punto di raccolta dei capelli.

Il progetto si propone di offrire un sostegno alle persone che affrontano la perdita dei capelli conseguente alle cure oncologiche, una condizione che può incidere anche sul benessere psicologico e sulla percezione della propria immagine. Le trecce raccolte sono destinate alla realizzazione di parrucche, mentre i turbanti costituiscono un’ulteriore soluzione per chi ne ha necessità. Le donazioni saranno affidate all’associazione “Insieme per” odv, incaricata di proseguire il percorso di sostegno alle persone malate.

Sull’importanza dell’iniziativa è intervenuto Salvuccio Furnari, coordinatore d’area del Comitato, che ha sottolineato la capacità di mobilitazione del territorio e il significato della partecipazione collettiva. “Ogni donazione rappresenta un gesto d’amore concreto“, ha dichiarato, evidenziando il contributo che questi gesti possono offrire alla serenità e alla fiducia delle persone impegnate in un percorso di cura. Anche Laura Mangiafridda, coordinatrice distrettuale del progetto, ha richiamato il valore dell’iniziativa, definendo ogni donazione “un gesto di grande umanità” e auspicando un coinvolgimento crescente di club, associazioni e comunità locali.

Il progetto rientra nel programma del Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal governatore Walter Buscema, che ne sostiene la diffusione sul territorio regionale.