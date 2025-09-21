Primo piano Augusta, “Cavalleria rusticana” chiude l’estate nella cornice scenica di piazza D’Astorga di

AUGUSTA – A chiudere gli appuntamenti principali del cartellone comunale “Augusta d’estate” è stata la grande lirica. Giovedì 11 settembre, in piazza D’Astorga, è andata in scena la rappresentazione scenica di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, tratta dalla novella di Giovanni Verga.

L’allestimento è stato affidato all’orchestra di fiati “Vincenzo Bellini” di Monterosso Almo (Ragusa), diretta dal maestro Umberto Terranova, con il coro “Concentus“ di Catania guidato da Salvatore Emanuele Samperi. La regia è stata curata da Rosa Terranova, la direzione artistica dal maestro augustano Carmelo Vinci, mentre le scenografie sono state firmate da Giovanni Di Natale con l’assistenza di Anna Bruno.

Dopo l’introduzione curata dai presentatori Michela Italia e Ruggero Sardo, sono andati in scena la protagonista Gonca Dogan (Santuzza), Alberto Profeta (Turiddu), Francesco Verna (compare Alfio), Ludovica Bruno (Lola) ed Eleonora Coste (Mamma Lucia), che hanno valorizzato la scenografia ‘di pietra’ esistente, balconi compresi.

Positiva l’accoglienza riservata dal pubblico presente per l’ultimo evento “clou” del cartellone estivo, patrocinato e sostenuto dal Comune con un impegno di spesa pari a 13mila 200 euro a favore dell’associazione musicale “Vincenzo Bellini”.

Durante la serata è stato anche ricordato il compianto tenore augustano Marcello Giordani, che dieci anni fa produsse la messa in scena dell’opera lirica di Mascagni nell’adiacente piazza Duomo.