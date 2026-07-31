Primo piano Augusta, Cda dell’Ipab “Parisi Zuppelli Santangelo”: ecco i due nomi scelti dal sindaco di

AUGUSTA – Prende forma il percorso per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ipab Opera pia “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo” di Augusta. Con propria determinazione del 28 luglio, il sindaco Giuseppe Di Mare ha provveduto alla designazione, di natura fiduciaria, dei due componenti di competenza del Comune, individuando il commerciante Rosario Costa e il commercialista Domenico Pitruzzello.

L’iniziativa si inserisce nell’iter avviato dalla Regione Siciliana per ricostituire l’organo di gestione dell’ente assistenziale, giacché le Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), riordinate dalla legge quadro n. 328 del 2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, operano sotto la vigilanza della Regione. Il procedimento è stato formalmente avviato con una nota dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – Servizio 9, protocollata al Comune di Augusta il 22 maggio scorso, con la quale è stata richiesta la designazione dei componenti necessari alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, che verrà nominato nella sua interezza con apposito decreto assessoriale regionale.

L’ente possiede un patrimonio immobiliare che comprende l’edificio di via Orfanotrofio 22 (nella foto di repertorio in copertina), dove da vent’anni è ospitata la mensa dei poveri grazie all’attività di volontariato dell’associazione “Il buon samaritano di Augusta”, oltre ad alcuni terreni situati in contrada Cavalera.

L’Ipab augustana è sottoposta a gestione commissariale dal 2016, con la nomina, da parte della Regione Siciliana, di commissari straordinari succedutisi nel tempo. L’ultima nomina risale al luglio 2024, quando l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha conferito l’incarico a Saverino Richiusa. Successivamente, nell’ottobre 2025, lo stesso commissario ha nominato Andrea Briganti collaboratore dell’istituzione con funzioni di segretario amministrativo dell’Ipab.

L’Opera pia “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo”, istituita un secolo fa, nacque quale “risposta concreta al bisogno di accoglienza, istruzione e protezione per i minori orfani o in condizioni di grave disagio familiare“, come si legge nel sito istituzionale dell’ente. Secondo lo statuto, il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, che svolgono l’incarico a titolo gratuito: uno designato dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, due individuati dal sindaco del Comune di Augusta e due designati dal parroco della Chiesa Madre Maria Santissima Assunta.

L’attuale primo cittadino ha provveduto alle due designazioni “a seguito di apposita istruttoria“, come si legge nell’atto di sua competenza, dopo aver verificato che i soggetti individuati “possiedono i requisiti di comprovata competenza, onorabilità ed esperienza professionale confacenti alle finalità socio-assistenziali ed educative dell’Istituzione“.

Rosario Costa è commerciante, già assessore nel primo anno della precedente giunta Di Mare e candidato al Consiglio comunale nelle ultime elezioni amministrative nella lista civica “Più Augusta“, risultando terzo tra i non eletti. Domenico Pitruzzello è un commercialista, tra l’altro componente del Consiglio di amministrazione del Flag “Riviera Jonica Etnea”.

Con la designazione degli ulteriori tre componenti previsti dallo statuto, il nuovo Consiglio di amministrazione potrà essere formalmente costituito, consentendo il ritorno alla gestione ordinaria dell’ente dopo un decennio caratterizzato dal ricorso ai commissari straordinari.