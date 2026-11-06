Primo piano Augusta, Centro per l’impiego: dall’affitto alla sede comunale da un milione di euro di

AUGUSTA – Consegnate simbolicamente le chiavi della nuova sede del Centro per l’impiego di Augusta, realizzata dal Comune nella zona del Monte, su un lotto di proprietà comunale lungo via Panoramica, nei pressi dell’intersezione con via Hegel. Una sobria cerimonia si è svolta nel pomeriggio di ieri l’altro, con la consegna delle chiavi al responsabile del Centro, uno dei quattro presenti nella provincia di Siracusa. Si conclude così la fase di realizzazione dell’immobile destinato a ospitare gli uffici da una decina d’anni operativi nella sede in affitto alla Borgata, in via Benedetto Croce 28.

L’investimento ammonta a 1 milione 21mila 421 euro, finanziato nell’ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, con risorse riconducibili al Pnrr e assegnate attraverso la Regione siciliana. Il nuovo edificio al Monte presenta una superficie catastale di 512 metri quadrati, con classe energetica A4, su un lotto esteso complessivamente 2.970 metri quadrati.

“Un nuovo e bellissimo edificio con locali moderni e tanta innovazione tecnologica ed energetica“, lo ha definito il sindaco Giuseppe Di Mare, evidenziando la disponibilità di spazi adeguati all’accoglienza degli utenti e ai servizi rivolti a chi cerca lavoro e alle imprese. L’inaugurazione e l’apertura al pubblico sono previste “tra qualche settimana“, dopo la sistemazione dei nuovi arredi, secondo quanto annunciato dallo stesso primo cittadino.

Il trasferimento comporterà anche il superamento della locazione privata nell’attuale sede prossima alla dismissione. Il contratto stipulato dal Comune il 13 maggio 2014 per l’immobile di via Benedetto Croce prevedeva un canone annuo complessivo di 36mila euro, ripartito tra i tre Comuni serviti dal Centro per l’impiego secondo il criterio della popolazione residente. Come risulta da una determinazione comunale del 2022, la quota a carico di Augusta era pari al 58,90 per cento, corrispondente a 21.204 euro annui, mentre Priolo Gargallo contribuiva con 7.131,60 euro e Melilli con 7.664,40 euro.

La nuova struttura al Monte rimarrà invece di proprietà comunale e sarà messa a disposizione della Regione siciliana in comodato d’uso gratuito per 25 anni, secondo quanto previsto dalla convenzione e dallo schema contrattuale recentemente approvato dalla Giunta municipale. Il Comune manterrà a proprio carico la manutenzione straordinaria e gli oneri assicurativi relativi all’edificio, mentre alla Regione spetteranno la manutenzione ordinaria, le utenze e la tassa sui rifiuti.

L’intervento giunge a compimento a circa un anno e sette mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta il 4 aprile 2025. Come reso noto allora da La Gazzetta Augustana, l’amministrazione comunale aveva individuato per la nuova costruzione il lotto di proprietà dell’ente, scegliendo così di realizzare una sede pubblica in sostituzione dei precedenti locali privati.

Il passaggio conclusivo sarà adesso l’apertura degli sportelli nella nuova sede, al servizio non soltanto dei cittadini di Augusta, ma anche di quelli di Melilli e Priolo Gargallo.