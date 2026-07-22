Cronaca Augusta, cocaina nascosta nel congelatore di casa: denunciato di

AUGUSTA – Anche in città è stato disposto un nuovo servizio straordinario interforze di controllo del territorio “ad alto impatto“, deciso dal neo questore di Siracusa Aldo Fusco, a seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 10 luglio presieduto dal prefetto Chiara Armenia.

Le diverse attività congiunte, svolte nella giornata di ieri, hanno visto impegnati Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e personale della Capitaneria di porto.

Nel corso dei controlli, particolare attenzione è stata riservata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, anche con il supporto delle unità cinofile.

Secondo quanto reso noto dalla Polizia di Stato, un uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di 54 grammi di cocaina occultata in un congelatore a pozzetto e ritenuto dagli investigatori responsabile del “possesso ai fini dello spaccio di droga“.

Le successive ricerche hanno inoltre consentito di rinvenire ulteriori 42 grammi di hashish, sequestrati all’esterno dell’abitazione dell’indagato.

(Foto di copertina: repertorio)