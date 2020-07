Primo piano Augusta, concorso social della Icob, mascherine artistiche da tutto il Meridione: ecco i vincitori di

AUGUSTA – Dopo una proroga del termine dal 12 al 18 luglio, si è concluso il concorso social “Mascherina artistica” promosso dall’associazione culturale “Icob” di Augusta per “esorcizzare tale momento critico ed elogiare la resilienza del genere umano“, come ricordava il presidente Alessandro D’Oscini in riferimento all’emergenza Covid tuttora in corso.

“Si tratta di vere e proprie espressioni artistiche d’effetto, dipinti sapientemente e rigorosamente a mano con vari soggetti curati nei dettagli, nelle sfumature dei colori, nei giochi di luci e ombre, nelle espressioni e nell’originalità“, questo il commento finale dell’associazione organizzatrice, che nelle scorse estati si è distinta per le attività di valorizzazione del Forte Vittoria.

Ecco i premiati per le migliori cinque mascherine scelte dalla giuria (nel collage di copertina): prima classificata Nelly Patania di Augusta con la mascherina chiamata “Pinocchio e Geppetto”; seconda Valeria Miceli di Sortino con “Donna col cappello nell’ombra”; terza Guendalina Sciascia di Augusta con “Notte stellata”, ispirata al celebre dipinto di Van Gogh; quarto Andrea Pattavina di Adrano con “Diabolik”; quinta Cetty Ponti di Matera con “Testa di moro”.

Nei prossimi giorni verranno recapitati gli attestati di merito in ricordo della partecipazione al concorso, mentre a breve sarà disponibile il book fotografico delle diciannove mascherine artistiche selezionate tra tutti i partecipanti.

Soddisfazione viene espressa, a conclusione dell’esperimento social, dalla Icob, per la massiccia adesione al concorso e per il coinvolgimento, oltre che di partecipanti augustani, anche di altri comuni: di Adrano, Caltagirone, Catania, Giarre, Lentini, Melilli, Messina, Modica, Sortino, dei comuni calabresi Cropani e Paola, ma anche di Matera e Napoli, per citarne alcuni.