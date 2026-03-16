Primo piano Augusta conferisce la cittadinanza onoraria al luogotenente dei carabinieri Paolo Cassia di

AUGUSTA – Si è svolta questa mattina, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria al primo maresciallo luogotenente carica speciale Paolo Cassia, attuale comandante della stazione dei carabinieri di Augusta. Il riconoscimento è stato conferito dal consiglio comunale, che nella seduta del 12 marzo ha ratificato la deliberazione della giunta comunale adottata due giorni prima.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato il lungo percorso professionale del sottufficiale dell’Arma, che nei prossimi giorni concluderà il suo servizio con il collocamento in quiescenza. Paolo Cassia, siracusano di nascita, si è arruolato nei Carabinieri nel 1987 e, dopo aver prestato servizio anche fuori dalla Sicilia con una parentesi augustana già tra il 2005 e il 2008, ha assunto nel 2012 il comando della stazione di Augusta, incarico che ricopre tuttora distinguendosi per impegno e presenza costante sul territorio. Nel 2017 è stato insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Nel tempo, il suo ruolo è diventato un punto di riferimento per la comunità cittadina e per le istituzioni locali, consolidando un rapporto di fiducia con la popolazione. Nella motivazione del riconoscimento si evidenzia infatti il valore del suo servizio e del legame con la città: “Un uomo delle istituzioni di altissimo profilo etico e professionale, che ha saputo onorare l’uniforme dell’Arma dei Carabinieri incarnandone i valori più nobili, attraverso un’esistenza interamente dedicata al dovere, alla difesa della legalità e alla tutela del bene comune“.

Nel testo della deliberazione si sottolinea inoltre come la sua presenza abbia rappresentato negli anni un riferimento costante per il territorio augustano, segnatamente “un baluardo di sicurezza e un punto di riferimento insostituibile per le istituzioni e per la cittadinanza augustana“.

La cerimonia, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, della giunta al completo, del presidente del consiglio comunale Marco Stella e delle massime autorità civili e militari locali, ha rappresentato il momento conclusivo dell’iter istituzionale avviato dall’amministrazione insieme a un’altra deliberazione analoga. Attende infatti il via libera dal consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria ad altri due autorevoli rappresentanti dell’Arma, il generale di divisione Giuseppe Vadalà e il tenente colonnello Giuseppe Papotto, nelle qualità rispettivamente di commissario unico e subcommissario alle bonifiche per le opere di messa in sicurezza permanente e rigenerazione del campo sportivo “Fontana”.