Primo piano Augusta, controlli della Polizia: 5 veicoli su 37 non in regola con revisione o assicurazione di

AUGUSTA – Cinque sanzioni amministrative legate all’omessa revisione dei veicoli e alla mancata copertura assicurativa su 37 mezzi controllati. È uno dei risultati del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella serata di ieri, giovedì 3 settembre, dagli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di pubblica sicurezza cittadino e al Reparto prevenzione crimine di Catania.

Al posto di controllo, finalizzato alla verifica del rispetto delle norme del Codice della strada, complessivamente sono state identificate 88 persone e controllati 37 veicoli. Gli agenti hanno elevato cinque sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l’omessa revisione e la mancata copertura assicurativa; è stata inoltre ritirata una carta di circolazione.

Per quanto riguarda la revisione periodica, l’articolo 80 del Codice della strada prevede, per chi circola con un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione, una sanzione amministrativa da 173 a 694 euro. L’importo può essere raddoppiato quando la revisione sia stata omessa per più di una scadenza. Il veicolo viene inoltre sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione e può essere utilizzato soltanto per raggiungere il centro autorizzato o l’ufficio competente dove effettuare il controllo. Ben più pesanti sono le conseguenze previste nel caso in cui, nonostante la sospensione, il mezzo continui a circolare al di fuori di tale finalità: la sanzione prevista dall’articolo 80 va da 1.998 a 7.993 euro, con fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni; in caso di reiterazione è prevista la confisca amministrativa.

La circolazione senza copertura assicurativa obbligatoria, disciplinata invece dall’articolo 193 del Codice della strada, comporta una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro e il sequestro del veicolo, la cui circolazione deve cessare immediatamente. Per ottenere la restituzione del mezzo devono essere assolti gli adempimenti previsti dalla legge, tra i quali il pagamento della sanzione e la corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi, oltre alle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia. In caso di reiterazione della violazione nell’arco di due anni sono previste conseguenze ulteriormente aggravate, tra cui la sospensione della patente da uno a due mesi e, ricorrendone le condizioni, il fermo amministrativo del mezzo per 45 giorni.

Il servizio straordinario non ha riguardato soltanto la circolazione stradale. Nel medesimo contesto operativo, la Polizia ha effettuato controlli nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. In particolare, sono stati verificati 27 soggetti ammessi al regime della semilibertà e 25 sottoposti a misure restrittive o alternative. Durante questi accertamenti, due persone sono risultate assenti al controllo e sono state denunciate per inosservanza degli obblighi ai quali erano sottoposte.

(Foto di copertina: generica)