Primo piano Augusta, controlli interforze negli esercizi commerciali: sanzioni per 9.500 euro e sequestro di 69 chili di prodotti ittici di

AUGUSTA – Nuovo servizio straordinario interforze “ad alto impatto” in città. L’attività, pianificata dal neo questore di Siracusa Aldo Fusco a seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 10 luglio presieduto dal prefetto Chiara Armenia, ha interessato anche il controllo di numerose attività commerciali del territorio.

Nel corso dell’operazione, svolta da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Capitaneria di porto, sono state eseguite verifiche amministrative in cinque esercizi commerciali, tre dei quali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Secondo quanto reso noto dalla Polizia di Stato, dai controlli sono emerse delle “violazioni in materia igienico-sanitaria, tracciabilità dei prodotti ittici e normativa sul fumo“, contestazioni che hanno comportato sanzioni amministrative complessive per 9.500 euro. Nel corso delle verifiche è stato inoltre disposto il sequestro di 69 chilogrammi di prodotti ittici.

Parallelamente, la Guardia di Finanza ha effettuato controlli finalizzati al contrasto del lavoro irregolare. Gli esiti degli accertamenti, come precisa la Questura, saranno resi noti soltanto dopo l’esame della documentazione acquisita presso i datori di lavoro.

Sono state inoltre sottoposte a verifica amministrativa due attività dedicate al gioco, nei confronti delle quali non sono emerse irregolarità.

L’operazione ha previsto anche posti di controllo sulle strade urbane, con il bilancio finale di 272 persone identificate, 142 veicoli controllati e 14 sanzioni per violazioni del Codice della strada, tra le quali mancata revisione del mezzo e guida senza patente.

La Questura ha annunciato che analoghi servizi straordinari di controllo del territorio saranno ripetuti “nelle prossime settimane” sia ad Augusta sia negli altri comuni della provincia.

(Foto di copertina: repertorio)