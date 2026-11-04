Primo piano Augusta, da “Affari tuoi” agli attacchi social: Simona Di Giorgio valuta azioni legali contro le offese di

AUGUSTA – Dagli 80mila euro rifiutati in televisione alle polemiche sui social network, fino all’annuncio di possibili iniziative legali. Simona Di Giorgio, medico estetico lentinese d’origine e augustana d’adozione, è diventata protagonista di un caso mediatico dopo la partecipazione ad “Affari tuoi”, il popolare programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E oggi, mercoledì 4 novembre, ha deciso di intervenire pubblicamente con due post consecutivi, prima per difendere la propria reputazione professionale e poi per annunciare che devolverà in beneficenza gli eventuali risarcimenti ottenuti.

Tutto nasce dalla puntata di lunedì 2 novembre, nella quale la concorrente augustana, accompagnata dal fratello Salvatore, ha affrontato una partita ricca di colpi di scena. Dopo aver cambiato il pacco iniziale numero 20 con il 15 e rifiutato diverse offerte del cosiddetto “Dottore”, Di Giorgio è arrivata al confronto decisivo con soltanto due cifre ancora in gioco: 10mila e 300mila euro. A quel punto ha respinto anche l’offerta di 80mila euro, scegliendo di tentare la fortuna fino in fondo. Nel suo pacco, però, erano contenuti 10mila euro.

Una scelta che ha fatto discutere anche perché, poco prima, la concorrente aveva raccontato i sacrifici affrontati dalla propria famiglia per avviare un’attività imprenditoriale, sottolineando il valore del denaro guadagnato con il lavoro.

Le reazioni non si sono fatte attendere. La vicenda è stata ripresa da diverse testate nazionali online, una delle quali ha utilizzato nel titolo il termine “follia” per giudicare la decisione di rifiutare gli 80mila euro. Sui social network, compresi i gruppi locali di Augusta, si è acceso il consueto confronto tra chi ha criticato la scelta, ritenendola un azzardo eccessivo, e chi ha difeso il diritto della concorrente di giocare secondo le proprie convinzioni.

Non sono mancati interventi pubblici di solidarietà, nei quali è stata evidenziata la differenza tra il giudicare una partita dal divano di casa e il prendere decisioni sotto pressione, davanti alle telecamere. Altri hanno invitato a distinguere la legittima critica da considerazioni offensive rivolte alla persona.

Ma, secondo quanto denunciato dalla stessa Di Giorgio, alcuni commenti avrebbero oltrepassato il terreno del gioco televisivo, arrivando a mettere in discussione la sua competenza professionale.

Nel pomeriggio di oggi la dottoressa ha pubblicato un lungo intervento su Facebook, aperto da parole inequivocabili: “C’è un limite a tutto. E quel limite è stato superato“. Di Giorgio ha spiegato di aver accettato anche le critiche più dure alla sua partecipazione televisiva, rivendicando però una distinzione tra il giudizio sulle scelte di gioco e quello sulla sua attività lavorativa.

In particolare, ha riferito che una persona avrebbe commentato ripetutamente diversi post che la riguardavano, sostenendo, secondo la sua ricostruzione, che le presunte incapacità dimostrate durante il gioco sarebbero indicative anche di una scarsa competenza medica, fino a mettere in discussione la sua capacità di curare i pazienti. “La mia professione non è un gioco televisivo. È il risultato di anni di studio, sacrifici, formazione continua, responsabilità e dedizione verso le persone che ogni giorno scelgono di affidarsi alle mie cure“, ha scritto.

Da qui la decisione annunciata di conservare i commenti e sottoporli al proprio legale, affinché siano valutate eventuali iniziative a tutela dell’immagine e della reputazione professionale, anche davanti alle autorità competenti. “Nessuno è obbligato a trovarmi simpatica. Nessuno è obbligato ad apprezzare le mie scelte“, ha precisato, ribadendo che la libertà di espressione non autorizza qualsiasi affermazione nei confronti degli altri.

Poco dopo, in un secondo intervento aperto dalla frase “Dal vostro odio farò nascere qualcosa di buono“, ha annunciato che ogni eventuale somma ottenuta a titolo di risarcimento per i commenti che ritiene diffamatori e per le offese rivolte alla sua persona e professionalità sarà interamente devoluta in beneficenza, a sostegno della ricerca scientifica. “Non intendo trarre alcun guadagno personale da questo schifo“, ha scritto, spiegando di voler trasformare quanto accaduto in un contributo concreto a beneficio degli altri.