Primo piano Augusta, dal 7 novembre tornano le colazioni solidali al “Vandone”: riparte il progetto “ColazioniAmo” di

AUGUSTA – Ripartirà sabato 7 novembre “ColazioniAmo”, il progetto di inclusione sociale e formazione professionale promosso dall’associazione “20 novembre 1989” Ets, presieduta a livello nazionale dall’augustano Seby Amenta, che coinvolge giovani con disabilità nel servizio di colazioni solidali all’interno del Circolo ufficiali della Marina militare “Vandone”.

L’iniziativa, che aveva preso il via operativamente lo scorso 10 gennaio, torna a offrire ai partecipanti un’esperienza concreta di avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso attività di accoglienza, gestione delle ordinazioni e servizio al pubblico. Un percorso finalizzato allo sviluppo delle competenze pratiche e relazionali, oltre che al rafforzamento dell’autonomia personale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione e la Marina militare, resa possibile dalla disponibilità dell’Ente Circoli e, in particolare, del contrammiraglio Giovanni Torre, presidente del Circolo ufficiali “Vandone” e direttore dell’Arsenale militare marittimo di Augusta. Una sinergia avviata con il protocollo d’intesa sottoscritto un anno fa, che ha consentito di destinare alcuni spazi della struttura militare a questa esperienza di inclusione.

Fondamentale anche il contributo della cooperativa sociale “Crass”, presieduta da Carmen Malerba, che mette a disposizione operatori e tutor qualificati per accompagnare i partecipanti nelle attività formative. Il percorso vede inoltre l’impegno della coordinatrice territoriale dell’associazione “20 novembre 1989”, Daria Cipriano, insieme a Marcella Micciulla, nell’organizzazione e nel sostegno delle attività.

“ColazioniAmo” si propone, dunque, non come una semplice iniziativa di socializzazione, ma come un laboratorio di autonomia e formazione preprofessionale, nel quale i giovani possono misurarsi con mansioni e responsabilità in un contesto reale, valorizzando le proprie capacità e acquisendo maggiore familiarità con le dinamiche del lavoro.

“L’inclusione non deve essere considerata un principio astratto, ma un impegno quotidiano da costruire attraverso opportunità concrete”, sottolinea l’associazione nella nota stampa diffusa oggi, richiamando l’importanza di percorsi che consentano alle persone con disabilità di esprimere il proprio talento e partecipare attivamente alla vita sociale ed economica del territorio.

Con la ripartenza del progetto, l’associazione rinnova quindi l’invito alla cittadinanza a partecipare alle colazioni solidali, contribuendo a sostenere un’esperienza che punta a trasformare la formazione in una concreta opportunità di crescita personale e, auspicabilmente, di futuro inserimento lavorativo. Per le prenotazioni è disponibile il numero 320 9538938.