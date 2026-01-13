Primo piano Augusta, degrado a ridosso del parco urbano del Monte: progetto di rinaturalizzazione del suolo di

AUGUSTA – Ha da poco superato l’anno di vita il cosiddetto “Parco ecologico-urbano“ del Monte, opera di riqualificazione di un’area di circa quindicimila metri quadri tra via Barone Zuppello e via Palazzetti, con un quadro economico di 443mila euro a carico del bilancio comunale. L’amministrazione pensa adesso a porre rimedio al degrado dell’area pubblica di poco più di cinquemila metri quadri che cinge il nuovo parco a sud-ovest, insistente proprio sull’arteria stradale e sulla viabilità interna, approvando un progetto preliminare per accedere alle risorse del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” gestito dal Ministero dell’Ambiente.

Gli uffici del Comune hanno predisposto un progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato oggi dalla Giunta, denominato “Intervento di rinaturalizzazione del suolo in area urbana – Via Barone Zuppello / Via Palazzetti“, sull’area di proprietà comunale già destinata da Prg a “verde ad uso pubblico, con vincolo di inedificabilità“, che vede un costo complessivo stimato pari a 193mila 210 euro.

Si tratta in sostanza di opere di de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione di “ben oltre il 90 per cento della superficie oggi pavimentata“, la piantumazione di alberature “sufficiente a garantire una copertura arborea pari o maggiore al 50 per cento dell’area a regime“, nonché la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque meteoriche e di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde.

Come evidenziato negli elaborati progettuali (vedi collage di copertina), l’area di 5.362 metri quadri ricade in un contesto urbanizzato ma degradato, “quasi totalmente sigillato da pavimentazioni artificiali (asfalto e calcestruzzo)” e pertanto soggetto a fenomeni di “impermeabilizzazione, abbandono, dissesti superficiali“, oltre che di utilizzi impropri quali l’abbandono o lo stoccaggio temporaneo di “residui vegetali, pallet, detriti“. Il progetto preliminare, finalizzato a ottenere il finanziamento statale, punta al ripristino delle condizioni naturali del terreno, alla sistemazione superficiale delle aree degradate e alla restituzione di spazi verdi fruibili alla collettività, senza ulteriore edificazione, a ridosso del già inaugurato “Parco ecologico-urbano”.