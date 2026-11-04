Primo piano Augusta, degrado fondali di Punta Sant’Elia: affidata la progettazione per un intervento da mezzo milione di euro di

AUGUSTA – Compie un nuovo passo l’iter amministrativo per un intervento di tutela e ripristino ambientale dei fondali marini antistanti a Punta Sant’Elia, nello specchio acqueo dinanzi al tratto di scogliera compreso tra Punta Izzo e Capo Santa Croce. Il Comune ha affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) relativo a un intervento dal quadro economico complessivo di 524mila 415 euro, finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità marina costiera.

L’affidamento è stato disposto nei giorni scorsi con la determinazione dirigenziale del Quinto settore “Servizi di progettazione e rendicontazione”. L’incarico è stato conferito direttamente a un professionista con sede a Ferrara, iscritto all’Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, per un impegno complessivo di 6.090 euro (Iva al 22 per cento compresa) a carico del bilancio comunale 2026.

Il provvedimento dà seguito alla deliberazione di Giunta del 18 settembre scorso, con la quale l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare aveva approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), predisposto dagli uffici comunali, individuando obiettivi e quadro economico dell’intervento. Nelle premesse della delibera veniva rappresentata la necessità di avviare “un intervento strutturale di tutela e ripristino ambientale, finalizzato a contrastare il degrado dei fondali costieri, l’impoverimento della biodiversità marina e i sempre più frequenti fenomeni atmosferici di elevata criticità lungo la costa“.

L’iniziativa, tuttavia, non nasce da una progettazione completamente nuova. È lo stesso documento amministrativo a rivelare che l’intervento era già stato programmato in passato, ma che il relativo finanziamento era venuto meno. Nella proposta approvata dalla Giunta si legge infatti che “dopo la decadenza del finanziamento è necessario avviare un nuovo procedimento amministrativo“. E ancora: “Il progetto originario è stato quindi aggiornato, attualizzato e riprogrammato per rispondere specificamente agli obiettivi e ai criteri previsti dall’Azione 2.7.2 del Pr Sicilia Fesr 2021-2027“.

L’opportunità sarebbe derivata dalla riallocazione su un’altra fonte di finanziamento di un diverso progetto comunale, inizialmente inserito tra gli interventi del Siru, Sistema intercomunale di rango urbano, nell’ambito del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027. Tale operazione, secondo la delibera, ha determinato una nuova disponibilità finanziaria all’interno della misura. L’amministrazione ha quindi ritenuto “opportuno e strategico colmare il vuoto programmatico e finanziario così creatosi, candidando una nuova proposta progettuale di altissimo pregio ecologico ed ambientale coerente con le dotazioni del programma“.

Il progetto di Punta Sant’Elia viene così ricondotto alla Priorità 2, denominata “Una Sicilia più verde“, e, in particolare, all’Obiettivo specifico 2.7 e all’Azione 2.7.2, dedicata agli “Interventi per preservare le biodiversità e le aree marine e terrestri di pregio naturalistico”. La misura sostiene iniziative di protezione degli ecosistemi e di valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu. La Giunta ha inoltre disposto che il progetto venga inserito nella prossima variazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028.

Con l’affidamento della progettazione preliminare, prosegue dunque l’iter amministrativo di recente riavviato. Sarà il Pfte a chiarire le soluzioni tecniche individuate per il recupero ambientale dello specchio acqueo di Punta Sant’Elia e le concrete prospettive di realizzazione dell’intervento.