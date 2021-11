Primo piano Augusta, Destinazione futuro “confida” nel suo assessore Sicari per la programmazione Next Gen Eu di

AUGUSTA – “Destinazione futuro, la “Prossima Generazione” di giovani interessati alla politica, veste i panni di Next Generation EU attraverso la conferma all’interno della giunta comunale dell’assessore Rosario Sicari“. Così l’associazione politico-culturale giovanile costituita nell’estate del 2017, lista civica nell’ultima tornata elettorale a sostegno del sindaco eletto Giuseppe Di Mare, ha conferito una ulteriore sfumatura politica alla permanenza del più giovane degli assessori (che è anche consigliere) dopo il rimpasto ufficializzato sabato scorso.

Lo fa con una nota stampa sottoscritta da un “membro” dell’associazione, Federico Roggio e trasmessa dal consigliere comunale di riferimento, Andrea Lombardo. Sicari è stato confermato alla guida dell’assessorato a “Innovazione e Progetti per la sostenibilità”, con deleghe specifiche, tra le altre, al Next generation Eu, cioè il cosiddetto Recovery plan il cui strumento di gestione è poi diventato il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per circa 222 miliardi di euro che l’Europa destinerà all’Italia.

“Ad un anno dall’insediamento della giunta Di Mare – prosegue la nota – il lavoro di innovazione e digitalizzazione ha iniziato a dare i suoi frutti, come la possibilità di scaricare i certificati anagrafici online ed in tabaccheria, facendo diventare la nostra città punto di riferimento regionale. L’attenzione rivolta alla creazione di un parco progetti adeguato alle sfide del futuro, ha permesso infatti di partecipare a diversi bandi europei nei tempi adeguati, ottenendo finanziamenti per una somma di circa 14 milioni di euro. Attingere il più possibile ai bandi del Next Generation EU permetterà infatti di stimolare la ripresa della città e rilanciarne l’economia a seguito delle difficoltà dovute alla pandemia. Augusta infatti si allinea all’obiettivo europeo di una città più ecologica, digitale e resiliente“.

“Il nostro obiettivo, come riportato dal consigliere Andrea Lombardo, è quello di riportare al centro dell’impegno politico i giovani ed il loro futuro – si propone – L’istituzione del “Forum dei giovani” e la nomina del “Consigliere comunale aggiunto”, rappresentano per noi due strumenti cardine per far riavvicinare i giovani alla partecipazione attività della politica cittadina“.

“Ad un anno della giunta Di Mare possiamo definirci quindi molto soddisfatti per l’attenzione verso la rinascita della città, consapevoli delle difficoltà in cui la città versava – si conclude – A tal proposito giunga da parte di tutta la comunità di Destinazione futuro un sentito grazie agli uscenti D’Augusta, Cappiello e Costa che hanno servito la nostra città con amore e dedizione, nel profondo rispetto delle istituzioni. Salutiamo e auguriamo al contempo buon lavoro ai neo Assessori Cannavà, Pasqua e Tedesco. Siamo certi che costruiremo con loro una proficua collaborazione nell’interesse, sicuramente condiviso, riguardo principalmente le politiche giovanili e la ripresa economica della nostra città“.

(Nella foto di copertina: recente diretta sulla pagina social di “Destinazione futuro” con il consigliere Andrea Lombardo e l’assessore-consigliere Rosario Sicari)