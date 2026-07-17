Augusta, deve scontare oltre otto anni di carcere: 34enne arrestato dai carabinieri
AUGUSTA – I carabinieri della stazione di Augusta hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa, arrestando un uomo di 34 anni e conducendolo nel carcere di contrada Piano Ippolito.
Il provvedimento è stato emesso a seguito della condanna definitiva dell’uomo, che dovrà espiare una pena complessiva di 8 anni, 6 mesi e 13 giorni di reclusione.
Secondo quanto reso noto dai Carabinieri, la condanna riguarda reati commessi ad Augusta tra il 2020 e il 2022, in particolare detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto, oltre a violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ed evasione.
Al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato associato alla Casa di reclusione di Augusta, dove sconterà la pena prevista dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
(Foto di copertina: generica)