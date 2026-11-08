Politica Augusta, Di Mare si Lega. Scoppia la polemica sulle “ambizioni personali”, il sindaco contrattacca di

AUGUSTA – L’approdo del sindaco Giuseppe Di Mare alla Lega di Matteo Salvini accende lo scontro politico ad Augusta, a pochi mesi dalla sua riconferma con l’84 per cento dei voti. Dopo le numerose critiche affidate ai social, il primo attacco ufficiale arriva dal Partito democratico, che parla di “tradimento politico della fiducia ricevuta” e chiede al primo cittadino di riferire in Consiglio comunale. Non si fa attendere la replica di Di Mare, che respinge le accuse di trasformismo e contrattacca sui risultati elettorali del Pd augustano: “Quelli che perdono le elezioni, continuano a candidarsi e poi pretendono di impartire lezioni agli altri“.

A innescare la polemica è l’ufficializzazione dell’adesione alla Lega Italia federale (questa la nuova denominazione sancita con il congresso nazionale), avvenuta ieri mattina a Siracusa in una sala di un noto albergo, alla presenza dei vertici regionali del partito di Salvini, tra cui il vicepresidente della Regione Luca Sammartino, il senatore e segretario regionale Nino Germanà, l’eurodeputato Raffaele Stancanelli e il deputato regionale Carlo Auteri. Per Di Mare sono arrivati immediatamente l’incarico di commissario provinciale e l’annuncio di un ruolo nel coordinamento regionale del partito.

Un’operazione politica i cui retroscena erano stati anticipati in esclusiva da La Gazzetta Augustana già il 5 novembre, compresa l’ipotesi di una candidatura del sindaco alle prossime elezioni parlamentari del 2027. Uno scenario, quest’ultimo, ancora privo di conferme ufficiali, ma che sta alimentando il dibattito cittadino per la prospettiva di dimissioni anticipate e di un possibile ritorno alle urne comunali già nel 2027, a meno di un anno dalla rielezione.

Quello con la Lega è un nuovo capitolo di un percorso politico che aveva già visto Di Mare approdare a Fratelli d’Italia nell’ottobre 2023, dopo aver sostenuto la candidatura di Carlo Auteri alle elezioni regionali del 2022. L’adesione al partito di Giorgia Meloni era stata ufficializzata in occasione del convegno nazionale organizzato a Brucoli. Poi il progressivo deterioramento dei rapporti con i vertici meloniani, fino alla rottura politica della primavera scorsa: a meno di due mesi dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la dirigenza nazionale di Fdi negò la concessione del simbolo alla lista a sostegno del sindaco uscente, che si ripresentò agli elettori senza il contrassegno del partito. Con l’ingresso nella Lega, Di Mare ritrova dunque nella stessa formazione politica Auteri, nel frattempo fuoriuscito da Fratelli d’Italia nel maggio 2025 e intrapreso un fugace percorso nella Democrazia cristiana di Totò Cuffaro.

A prendere posizione con una nota congiunta sono il segretario cittadino del Pd, Fiorindo Passanisi, e il componente della segreteria provinciale dem, nonché ex consigliere comunale, Giancarlo Triberio.

“Il consenso degli augustani non è una dote personale da portare a Salvini“, esordisce Passanisi, contestando il significato politico dell’adesione. “A maggio Di Mare ha ottenuto la fiducia degli augustani alla guida di una coalizione a prevalenza civica. Oggi rivendica di non essersi mai considerato civico. Le liste che lo hanno sostenuto dicano se condividono questa scelta e se i cittadini conoscevano questa prospettiva quando hanno votato“, incalza. Il segretario cittadino del Pd definisce l’operazione “un tradimento politico della fiducia ricevuta“, richiamando anche la precedente rottura con Fratelli d’Italia, che nell’aprile scorso aveva negato a Di Mare il simbolo per le elezioni comunali.

Di tutt’altro avviso il sindaco, che rivendica la continuità della propria collocazione politica: “Non ho mai nascosto la mia storia politica, le mie idee e la mia appartenenza al centrodestra. La coalizione che mi ha sostenuto aveva una chiara identità di centrodestra, pur comprendendo anche esperienze civiche“. E aggiunge: “Gli augustani mi hanno scelto con un consenso larghissimo, premiando la mia persona, il lavoro svolto e il progetto amministrativo che abbiamo presentato alla città“. Di Mare sottolinea inoltre che, fatta eccezione per Fratelli d’Italia, tutte le altre forze della coalizione hanno confermato il proprio sostegno.

Sul terreno della coerenza politica interviene anche Triberio, che parla di “trasformismo e ricerca di un posto al sole, dove si cambia casacca a seconda delle convenienze“. L’esponente dem contesta inoltre la scelta di aderire al partito di Salvini, richiamando le politiche nazionali della Lega, dal finanziamento del Ponte sullo Stretto all’autonomia differenziata, ritenute penalizzanti per la Sicilia. “Il sindaco ha certamente libertà di cambiare partito, ma non può dimenticare che il consenso ricevuto appartiene ai cittadini e non è una dote personale da trasferire secondo le convenienze“, sostiene Triberio, che conclude con una provocazione: “Da domani, dunque, al Comune di Augusta sventolerà la bandiera di Pontida?“.

Di Mare ribalta le accuse e punta il dito contro i suoi avversari. “I due esponenti del Pd dovrebbero ricordare che ad Augusta il Partito democratico ha subito una pesantissima sconfitta elettorale, che non ha precedenti nel nostro Paese“, afferma nella replica, aggiungendo che in un partito “realmente democratico“, dopo un risultato simile, i vertici locali si sarebbero interrogati sulle proprie responsabilità. “La mia adesione alla Lega – Italia federale non cambia di una virgola chi sono, ciò in cui credo e gli impegni assunti con Augusta. Non ho cambiato idee, non ho cambiato valori e, soprattutto, non ho cambiato obiettivo: continuare a lavorare per la mia città“, insiste il primo cittadino.

Il confronto si sposta quindi sugli incarichi politici ottenuti e sulle possibili ricadute per il territorio. Passanisi attacca: “Augusta non merita che il proprio futuro sia subordinato alle ambizioni personali del sindaco e del suo cerchio magico“. E incalza: “Gli incarichi per Di Mare sono già stati annunciati. Quali impegni concreti ha ottenuto per la città sul porto, sul lavoro, sulle bonifiche e sulle infrastrutture?”.

Il sindaco respinge anche questa lettura: “Non entro nella Lega – Italia federale per cercare una collocazione, ma assumendo responsabilità politiche di primo piano, a cominciare dal ruolo di commissario provinciale e dall’incarico nel vicecoordinamento regionale“. Per Di Mare si tratta del riconoscimento di un percorso politico e amministrativo e della possibilità di avere “ulteriori strumenti, interlocutori e opportunità” per rappresentare Augusta nei luoghi decisionali. Non manca un’ulteriore stoccata agli esponenti del Pd: “Se pensano di avere un progetto migliore per Augusta, si candidino, completino le liste, si presentino davanti agli elettori e chiedano la loro fiducia. È questa la democrazia“.

Resta sullo sfondo, però, l’interrogativo sul futuro amministrativo del sindaco, alimentato dalle indiscrezioni su una possibile candidatura alla Camera dei deputati nel 2027. Nella replica Di Mare non annuncia alcuna candidatura né affronta esplicitamente l’eventualità di dimissioni anticipate. Alle contestazioni sulle aspirazioni personali risponde: “Quanto alle insinuazioni sulle ambizioni personali, lascio ai cittadini il giudizio. Mi sembra che dietro certe dichiarazioni ci sia più amarezza per le sconfitte subite che una reale preoccupazione per il futuro della città“.

Il Pd, intanto, chiede un chiarimento istituzionale. “Chiediamo che riferisca in una seduta pubblica del Consiglio comunale sulle ragioni della sua adesione e sulle conseguenze per la maggioranza e per il governo della città“, afferma Passanisi, concludendo: “La conferenza stampa l’ha fatta con la Lega. Le risposte le deve ad Augusta“.

Di Mare chiude invece rivendicando la centralità degli interessi cittadini: “Augusta viene prima di qualsiasi sigla politica. È sempre stato così e continuerà a esserlo“.

(Nella foto di repertorio in copertina: Giuseppe Di Mare)