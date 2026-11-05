Politica Augusta, Di Mare verso la Lega: l’asse con Auteri e il retroscena su incarichi e candidature di

AUGUSTA – Dalla rottura con Fratelli d’Italia all’approdo nella Lega di Matteo Salvini. Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare si prepara a ufficializzare la nuova collocazione politica, che dovrebbe essere annunciata nella mattina di sabato 7 novembre in un noto albergo di Siracusa. Al suo fianco ci saranno il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, plenipotenziario della Lega in Sicilia, il senatore e commissario regionale della Lega Nino Germanà e l’eurodeputato leghista Raffaele Stancanelli.

È lo stesso Di Mare ad aver convocato questa mattina la conferenza stampa, annunciando genericamente “importanti comunicazioni“. Nessun riferimento esplicito all’adesione partitica nell’invito rivolto ai giornalisti, ma la presenza congiunta dei tre esponenti leghisti lascia pochi dubbi sulla direzione politica dell’appuntamento.

Un passaggio che non arriva inatteso. Già lo scorso 27 ottobre, nel giorno dell’adesione alla Lega del deputato regionale sortinese Carlo Auteri, La Gazzetta Augustana aveva evidenziato gli intrecci politici con Augusta e aperto l’interrogativo sulla futura collocazione dei riferimenti territoriali del parlamentare.

Auteri, candidato alle Regionali 2022 nelle liste di Fratelli d’Italia ed entrato all’Ars nel gennaio 2023 per subentro, aveva potuto contare anche sul sostegno politico del gruppo riconducibile a Di Mare. Un’alleanza consolidatasi negli anni successivi e sopravvissuta alle rispettive vicende all’interno del partito di Giorgia Meloni. Il deputato regionale aveva lasciato Fratelli d’Italia nel 2025 per approdare alla Democrazia cristiana, prima del recente ingresso nella Lega.

Il sindaco, invece, aveva aderito al partito meloniano nel 2023, per poi vedersi revocare dai vertici il sostegno politico e il simbolo alla propria ricandidatura, alla vigilia delle Amministrative del maggio scorso. Una consultazione che lo ha visto riconfermato alla guida della città con l’84,09 per cento dei voti, sostenuto da una coalizione di liste civiche, Forza Italia e Mpa-Grande Sicilia. Adesso i percorsi dei due esponenti politici sembrano destinati a ricongiungersi ufficialmente sotto il riferimento regionale di Sammartino.

Che qualcosa si stesse muovendo anche all’interno della compagine amministrativa augustana emergerebbe da un ulteriore retroscena. Secondo quanto appreso da La Gazzetta Augustana attraverso fonti politiche attendibili, Di Mare avrebbe incontrato gli esponenti del proprio gruppo politico nella serata del 30 ottobre, anticipando loro i contenuti dell’intesa politica raggiunta con la Lega. La mattina successiva, il 31 ottobre, il sindaco affidava ai social un messaggio dal tono particolarmente ambizioso, rilanciato anche da diversi consiglieri comunali delle liste civiche che lo sostengono: “Non abbiamo paura di puntare in alto: siamo pronti a sfidare le stelle, perché chi ha il coraggio di guardare lontano non teme la strada per raggiungerle!“. Parole prive di riferimenti espliciti a partiti o candidature, ma che, rilette alla luce degli sviluppi successivi, assumono un significato politico quantomeno suggestivo.

L’operazione, tuttavia, potrebbe andare ben oltre una semplice adesione. Secondo ulteriori indiscrezioni raccolte da La Gazzetta Augustana, attorno all’ingresso di Di Mare si starebbe delineando un’intesa politica di più ampia portata, riguardante gli assetti organizzativi del partito e le prossime competizioni elettorali. Tra le ipotesi emerse figurerebbe l’attribuzione al sindaco augustano di un incarico ai vertici regionali della Lega, indicato dalle fonti come vicecommissario regionale, insieme alla guida della Lega nel Siracusano, nella veste di commissario provinciale.

Il secondo tassello riguarderebbe le elezioni regionali del 2027. Di Mare potrebbe contribuire alla composizione della lista leghista nel collegio aretuseo attraverso l’individuazione di una candidatura femminile espressione del suo gruppo politico. Una presenza che si affiancherebbe alla prospettata ricandidatura del deputato uscente Carlo Auteri, nell’ambito della costruzione della squadra elettorale facente riferimento a Sammartino.

È tuttavia sul futuro politico personale di Di Mare che le indiscrezioni assumono un significato ulteriore. Negli stessi ambienti viene prospettata, tra le possibili componenti dell’intesa, una candidatura del sindaco come capolista di collegio alle elezioni per il Parlamento nazionale (Camera o Senato) del 2027. Un’ipotesi che, qualora trovasse effettivamente riscontro, richiederebbe però una scelta particolarmente impegnativa sul piano amministrativo. La normativa sull’ineleggibilità parlamentare dei sindaci dei Comuni con più di 20mila abitanti impone infatti la cessazione dalla carica almeno 180 giorni prima della scadenza naturale della legislatura. Con il calendario attuale, e tenuto conto dei venti giorni necessari perché le dimissioni diventino efficaci, Di Mare dovrebbe lasciare la guida del Comune entro la fine di marzo 2027 per rispettare il termine ordinario previsto dalla legge.

Una decisione che interromperebbe il suo secondo mandato a neppure un anno dalla riconferma ottenuta nel maggio 2026, per affrontare una competizione il cui esito resterebbe comunque incerto, subordinato ai risultati elettorali. Neppure l’eventuale posizione di capolista, contemplata dalla nuova legge elettorale nazionale entrata in vigore lo scorso 24 ottobre, equivarrebbe infatti alla garanzia di un seggio parlamentare.

Anche per questa ragione, nelle valutazioni politiche riferite dalle fonti, starebbe prendendo corpo una prospettiva temporalmente più distante: una possibile candidatura alle elezioni europee del 2029. Una soluzione che consentirebbe al primo cittadino di proseguire nell’immediato l’esperienza amministrativa, rinviando l’eventuale scelta tra il mandato comunale e quello europeo, tra loro incompatibili, al momento di un’ipotetica elezione.

Scenari ancora tutti da verificare, che non equivalgono a candidature concordate né, tantomeno, a investiture ufficiali. Ma che restituiscono la dimensione delle interlocuzioni politiche che accompagnerebbero il passaggio di Di Mare alla Lega.

Per Augusta, intanto, l’imminente adesione segnerebbe un nuovo passaggio negli equilibri del centrodestra, a pochi mesi dalla rottura con Fratelli d’Italia, che dalla fine di settembre ha una nuova guida cittadina, e dalla netta riconferma elettorale del sindaco. Una maggioranza, quella di Di Mare, nella quale si registrano già i primi segnali di discontinuità in Consiglio comunale, tra l’adesione di una consigliera a Fratelli d’Italia e i primi voti difformi di un esponente civico della coalizione. Per la Lega, invece, si aprirebbe la prospettiva di rafforzare la propria organizzazione nella provincia di Siracusa, soprattutto in vista delle Regionali. Resta da capire quali parti di questo possibile disegno politico troveranno conferma nelle comunicazioni annunciate per sabato.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: Giuseppe Di Mare e Carlo Auteri)