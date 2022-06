Primo piano Augusta, discarica abusiva “presidia” ingresso est parco dell’Hangar. Resta il nodo competenze di

AUGUSTA – L’ingresso est del Parco dell’Hangar è da tempo “presidiato” da una discarica abusiva. Dopo due segnalazioni formali all’assessorato comunale alla Transizione ecologica (16 marzo e 5 aprile scorsi), il presidente dell’associazione “Marilighea”, Luca Di Giacomo ha provveduto nei giorni scorsi a presentare una denuncia alla Polizia municipale. Resta il nodo delle competenze per prevenire e intervenire.

L’associazione, che organizza percorsi comprendenti quell’area, in virtù di un contratto stipulato con il Demanio per l’attraversamento del parco per fini escursionistici, torna a descrivere nell’esposto “la presenza di una discarica abusiva di notevoli proporzioni e di materiali vari, tra cui anche eternit, scarti di macellazione e masserizie di ogni genere che, oltre a deturpare il paesaggio e ad emettere un olezzo nocivo per la salute pubblica, sta ostruendo inevitabilmente uno degli accessi al Parco dell’Hangar di Augusta“.

Viene formalizzato, altresì, che “la discarica impedisce ai cittadini di poter effettuare il transito all’interno del Parco dell’Hangar, a fini escursionistici, così come previsto da contratto stipulato tra l’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Sicilia e l’associazione scrivente“.

La questione, come per numerose discariche abusive segnalate negli anni nel territorio comunale, verte sulla competenza della bonifica, oltre che della sorveglianza dell’area. Di Giacomo, nell’esposto, richiede alla Polizia municipale di “intervenire con solerzia, effettuando tutti i controlli del caso al fine di poter intercettare i responsabili e nel frattempo richiedendo a chi abbia competenza sull’area della discarica la rimozione immediata“.

L’assessore alla Transizione ecologica, Concetto Cannavà ci riferisce: “Da un primo accertamento, è territorio di competenza del Demanio, a cui già in passato abbiamo notificato lo stato dei fatti“.