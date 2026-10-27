Primo piano Augusta, due barche a vela Flotilla ostacolano il mercantile “Sunaid X” all’ingresso del porto: 10 denunciati di

AUGUSTA – Dieci persone denunciate e l’intervento di tre unità navali della Guardia di finanza per consentire l’ingresso nel porto di Augusta di un mercantile proveniente da Livorno. È il bilancio dell’operazione condotta ieri mattina in prossimità dell’imboccatura dello scalo megarese, dove due imbarcazioni a vela riconducibili alla Global sumud flotilla avevano ostacolato la navigazione della motonave Sunaid X, battente bandiera portoghese.

Tra i denunciati, cinque sono cittadini italiani e cinque stranieri, questi ultimi di nazionalità irlandese, greca, svizzera, francese e statunitense. L’ipotesi di reato contestata è quella di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Le due barche a vela, rispettivamente battenti bandiera polacca e francese, si erano posizionate lungo la rotta d’ingresso del mercantile lungo 129 metri, nel tentativo di impedirne l’accesso allo scalo. Secondo la ricostruzione degli attivisti, la nave trasportava tra l’altro materiale per droni militari destinato alla base di Sigonella, circostanza che, tuttavia, era già stata smentita il 22 ottobre dalla Capitaneria di porto e dalla Prefettura di Livorno, che, come riportato dal sito del Tgr Rai Toscana, avevano invece confermato “un trasporto di merci pericolose non di interesse bellico“.

L’intervento della Guardia di finanza è scattato in seguito a una segnalazione della Capitaneria di porto di Augusta. La sala operativa del Reparto operativo aeronavale delle Fiamme gialle ha disposto l’invio di due pattugliatori provenienti da Siracusa e Catania, ai quali si è successivamente aggiunta una terza unità.

L’operazione è stata coordinata dalla stessa sala operativa, in costante raccordo con il Comando provinciale della Guardia di finanza di Siracusa, la Prefettura e la Questura. L’intervento dei militari ha permesso alla Sunaid X di completare la manovra e fare ingresso nel porto di Augusta, superando l’ostacolo rappresentato dalle imbarcazioni degli attivisti. La motonave, dopo aver attraccato alla banchina commerciale per le attività di scarico merci, ha ripreso il largo nel tardo pomeriggio di ieri con destinazione il porto di Napoli.

La protesta di Augusta segue di appena quattro giorni un’analoga iniziativa inscenata il 22 ottobre davanti al porto di Livorno contro lo stesso mercantile. In quell’occasione, alcune imbarcazioni della Global sumud flotilla avevano ostacolato l’accesso della nave al terminal, mentre i lavoratori aderenti all’Unione sindacale di base (Usb) e al Gruppo autonomo portuali (Gap) avevano avviato una mobilitazione contro il trasporto di materiale destinato a impieghi militari. A Livorno erano scattati il sequestro di tre imbarcazioni della Flotilla e, anche in quel caso, le denunce degli attivisti coinvolti.

L’episodio di Augusta si inserisce nel quadro della mobilitazione internazionale contro il trasporto marittimo di armamenti, che culminerà venerdì 30 ottobre in una giornata di protesta annunciata dai lavoratori portuali in circa cento scali di 17 Paesi, accompagnata in Italia da uno sciopero generale proclamato dall’Usb.