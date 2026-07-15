Primo piano Augusta, due mini solarium a servizio del Faro di capo Santa Croce: avviata la conferenza di servizi per la concessione demaniale di

AUGUSTA – È entrato nella fase decisoria l’iter amministrativo per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima destinata a servizio del “Capo Santa Croce Luxury Lighthouse“, la struttura turistico-ricettiva inaugurata lo scorso novembre dopo il complesso recupero privato del Faro di capo Santa Croce, edificio del 1859 tuttora nella rete dei fari attivi della Marina militare e di proprietà statale dell’Agenzia del Demanio ma aggiudicato in concessione a seguito del terzo bando nazionale “Valore Paese – Fari”.

La concessione di valorizzazione al raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) augustane “Lighthouse Faro Santa Croce Srl” ha durata cinquantennale e ha previsto un investimento privato di almeno 1,38 milioni di euro, oltre al pagamento allo Stato di canoni annui progressivi, per un valore medio di circa 30mila euro.

Ieri, 14 luglio, il Comune ha formalmente avviato la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona con termine il 24 agosto, finalizzata all’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari all’approvazione tecnica della proposta progettuale presentata dalla società concessionaria dell’edificio, riguardante la realizzazione di due corpi amovibili in legno, privi di fondazioni permanenti, destinati a solarium, da utilizzare stagionalmente dal 1° maggio al 30 ottobre di ogni anno, oltre alla messa in sicurezza della garitta (guardiola) pertinenziale esistente, oggi in stato di degrado.

Secondo gli elaborati progettuali, il primo solarium di circa 4×18 metri effettivi interesserà un’area demaniale marittima di 153 metri quadrati in prossimità della recente installazione sferica collocata all’ingresso del complesso, mentre il secondo di circa 3×18 metri sarà realizzato sul lato est del Faro e interesserà 223 metri quadrati di costa comprendendo anche l’intervento di messa in sicurezza della guardiola esistente.

La procedura originaria era stata avviata dalla società concessionaria dell’edificio nel giugno 2019, quando venne presentata la richiesta di concessione delle suddette aree demaniali marittime esterne ritenute “funzionalmente connesse alla piena attuazione del progetto di recupero e fruizione del Faro“. Trascorsi da allora oltre sei anni, il Comune aveva concluso favorevolmente il procedimento di propria competenza, rilasciando, con determinazione del dicembre 2025, l’attestazione di coerenza al Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) e il nulla osta comunale all’occupazione demaniale, fatti salvi gli ulteriori atti di competenza degli altri enti coinvolti.

Il mese successivo, tuttavia, la Struttura territoriale dell’ambiente di Ragusa e Siracusa del Demanio marittimo regionale dispose l’archiviazione dell’istanza, richiamando la sopravvenuta disciplina introdotta dal D.a. n. 34/Gab del 19 febbraio 2025 e dalla successiva circolare regionale, che imponevano di definire le domande ancora pendenti secondo il nuovo procedimento previsto per le concessioni demaniali marittime. Da qui la necessità di riavviare l’intero iter secondo la nuova normativa regionale.

Con determinazione del 23 febbraio 2026, il Sesto settore del Comune ha quindi preso atto dell’esito positivo della verifica di completezza documentale e della sostenibilità tecnico-economica della proposta, disponendo l’avvio della procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione dell’avviso di concessione.

Nel verbale della commissione giudicatrice del 20 maggio scorso viene dato atto dell’assenza di istanze concorrenti presentate durante il periodo di pubblicazione dell’avviso, con conseguente aggiudicazione al proponente originario, passaggio che, secondo la più recente normativa regionale, precede la convocazione della conferenza di servizi e la successiva trasmissione degli atti alla Regione per il decreto concessorio.

Quella attualmente all’esame della conferenza di servizi non rappresenta l’unica iniziativa insistente sul tratto costiero di capo Santa Croce.

A nord del Faro è già operativa, dall’estate 2021, una nota struttura di altra società a seguito di rilascio di concessione demaniale marittima di ben maggiori dimensioni, estesa su 2.054 metri quadrati, destinata, secondo la banca dati del Demanio, a “stabilimento balneare con realizzazione solarium elioterapico con annesso ristorante-pizzeria, discoteca, servizi, cabine e parco giochi“.

Sul versante sud del Faro sarebbe inoltre pendente una richiesta di concessione demaniale marittima da parte di un ulteriore soggetto privato, relativa a un’area di 1.921 metri quadrati, destinata alla realizzazione di una “area attrezzata per la libera fruizione e uno stabilimento balneare con area dedicata agli animali d’affezione“, con caratteristiche “pet friendly”.