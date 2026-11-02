Primo piano Augusta, è morto l’imprenditore Raffaele Aprile: aveva 76 anni, una vita dedicata ai cavalli di

AUGUSTA – È scomparso all’età di 76 anni, al termine di una lunga malattia, il noto imprenditore augustano Raffaele Aprile, figura di primo piano dello sport equestre siciliano e protagonista per decenni della vita sportiva cittadina. A darne notizia, oggi 2 novembre, è stato il Comitato regionale Sicilia della Federazione italiana sport equestri (Fise), che ne ha ricordato il contributo alla crescita dell’equitazione nell’Isola.

Imprenditore e allevatore per passione, Aprile aveva dedicato una parte significativa della propria vita ai cavalli, sviluppando l’allevamento di Sabuci, dal quale sono usciti esemplari capaci di affermarsi anche nelle competizioni nazionali e internazionali.

Il suo nome resta legato soprattutto alla realizzazione degli impianti ippici Adim di Augusta, inaugurati nel 2007 insieme alla famiglia e dedicati alla memoria dell’amata figlia Raffaella, prematuramente scomparsa e anch’ella appassionata di equitazione. Una struttura che, grazie agli investimenti e all’impegno organizzativo della famiglia Aprile, ha portato la città al centro del calendario agonistico nazionale.

Proprio nel 2007 gli impianti ospitarono la prima edizione dell’Hyblon, concorso ippico internazionale a quattro stelle, segnando l’ingresso di Augusta nel circuito delle manifestazioni equestri di alto livello. Il riconoscimento più significativo arrivò appena un anno dopo, quando la Fise assegnò alla città i Campionati italiani assoluti di salto ostacoli del 2008, appuntamento che rappresentò un traguardo storico per il movimento equestre siciliano.

Negli anni successivi il centro Adim ha continuato a ospitare competizioni di rilievo, mentre l’allevamento di Sabuci ha ottenuto importanti risultati sportivi. Tra questi, il riconoscimento di “cavallo dell’anno” assegnato nel 2016 a Zeta di Sabuci, protagonista anche sulla scena internazionale, e la vittoria di Azarus di Sabuci, allevato da Aprile, nel Gran Premio del concorso nazionale a tre stelle di Ornago nel 2022.

L’impegno sportivo del compianto Raffaele Aprile non si limitò tuttavia all’equitazione. Fu anche presidente dell’Aprile Basket Augusta, contribuendo allo sviluppo della pallacanestro femminile cittadina. Un legame con lo sport locale testimoniato anche dal sostegno a manifestazioni e iniziative associative attraverso le sue aziende.

I funerali si terranno domani, martedì 3 novembre, alle ore 16,30, nella chiesa Madre di Augusta.