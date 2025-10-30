Primo piano Augusta, ecco il programma per Ognissanti e Defunti al cimitero: messe, servizio navette e viabilità di

AUGUSTA – È stato definito nel dettaglio il programma per le imminenti celebrazioni di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, in calendario rispettivamente venerdì 1 e sabato 2 novembre, con un piano di viabilità, servizi e funzioni religiose predisposti dal Comune di Augusta in collaborazione per le rispettive competenze con il Comando di Polizia municipale e con le parrocchie cittadine.

Con ordinanza del 27 ottobre, il Comando di Polizia municipale ha disposto la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare nell’area di accesso al cimitero comunale. È vietata la circolazione di tutti i veicoli nella stradella di ingresso che collega la ex Sp 1 Augusta-Brucoli all’ingresso monumentale, dalle ore 7 di venerdì 31 ottobre alle ore 17,30 di lunedì 3 novembre, con eccezione dei veicoli di servizio, delle persone disabili munite di specifico contrassegno e dei mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso. È inoltre vietata la sosta veicolare, con le suddette eccezioni, nell’area antistante all’ingresso principale dalle ore 7 di venerdì 31 ottobre alle ore 13 di martedì 4 novembre. La Polizia locale curerà i controlli e l’apposizione della segnaletica temporanea.

Per agevolare gli spostamenti da e per il cimitero nei giorni di maggiore afflusso, il Comune ha disposto, come da recente determinazione, un servizio di due bus-navetta affidato alla ditta “Euro tour servizi”. Le navette saranno operative venerdì 1 e sabato 2 novembre dalle ore 8 alle 17, con i seguenti itinerari.

Linea 1: piazza Duomo, via Principe Umberto, via Xifonia, via Colombo, via Giovanni Saraceno, via Giovanni Lavaggi, viale Italia, viale Peppino Impastato, ingresso cimitero monumentale e ritorno.

Linea 2: parcheggio piazza Unità d’Italia, corso Sicilia, viale Peppino Impastato, ingresso cimitero monumentale e ritorno.

Come reso noto dall’amministrazione comunale, di concerto con i parroci della città, le celebrazioni liturgiche all’interno del cimitero comunale seguiranno il seguente programma.

Venerdì 1 novembre. Alle ore 10,30, santa messa concelebrata da fra Paolo Messina e padre Gonzalo González Alvarado, rispettivamente amministratori parrocchiali di Santa Maria del Perpetuo Soccorso e del Sacro Cuore di Gesù; alle ore 16, messa celebrata da don Francesco Antonio Trapani, parroco di San Nicola di Brucoli.

Sabato 2 novembre. Alle ore 9, celebrazione a cura di don Giuseppe Mazzotta, parroco di San Giuseppe Innografo; alle ore 11, santa messa solenne presieduta da don Alfio Scapellato, parroco della chiesa Madre, con la partecipazione delle autorità civili e militari; alle ore 14,30, il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” renderà omaggio ai defunti lungo i viali del camposanto, a cui seguirà la recita del santo rosario guidata da don Francesco Scatà insieme alle comunità parrocchiali di San Francesco di Paola e San Sebastiano; alle ore 16, messa celebrata da don Angelo Saraceno, parroco della Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia.

Come già riportato da La Gazzetta Augustana.it nei giorni scorsi, il Comune ha inoltre disposto la sospensione dei cantieri pubblici nell’area del cimitero a partire dal 29 ottobre, per consentire il regolare svolgimento delle visite e delle celebrazioni nel massimo ordine e decoro.