Elezioni amministrative 2020 Augusta, elezioni amministrative, l’affluenza in tempo reale: 47,69% alle ore 22 della domenica di

AUGUSTA – I 32.451 elettori augustani sono chiamati al voto, questa domenica 4 ottobre dalle ore 7 alle 22 e lunedì 5 ottobre dalle ore 7 alle 14, per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Riporteremo qui di seguito in tempo reale l’affluenza, agli orari in cui sono previste le tre rilevazioni (ore 12, 19 e 22 di domenica) prima del dato definitivo (ore 14 di lunedì).

Nella precedente tornata elettorale amministrativa, per la quale si votò sempre in due giornate il 31 maggio e 1 giugno 2015, si recarono alle urne 21.911 su 32.129 aventi diritto pari al 68,20 per cento (6,46 punti in meno rispetto alle elezioni amministrative del 2008).

Alla prima rilevazione di questa domenica alle ore 12, l’affluenza è pari al 16,19 per cento, cioè 5.253 votanti (1,06 per cento inferiore alla rilevazione del 2015).

Alla seconda rilevazione, ore 19, l’affluenza ha raggiunto il 39,06 per cento, pari a 12.674 votanti (3,25 punti percentuali meno della stessa rilevazione nel 2015).

Alla terza e ultima rilevazione di questa domenica alle ore 22, l’affluenza è pari al 47,69 per cento, cioè 15.475 votanti (4,02 per cento inferiore alla rilevazione del 2015).

I seggi riapriranno lunedì mattina alle ore 7.

[in aggiornamento]

[Qui l’articolo con l’elenco di candidati a sindaco, rispettivi assessori designati e liste con i nomi dei candidati al consiglio comunale]