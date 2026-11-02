Primo piano Augusta, Erasmus day al “Costa”: studenti protagonisti e nuove mobilità europee, anche per la primaria di

AUGUSTA – Una giornata dedicata all’Europa, alla condivisione delle esperienze di mobilità internazionale e alle nuove opportunità di crescita per gli studenti. Il 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, guidato dalla dirigente scolastica Valentina Lombardo, ha celebrato, nel plesso Polivalente, la decima edizione degli ErasmusDays, l’iniziativa internazionale che promuove i valori, le opportunità e i risultati del programma Erasmus+.

La manifestazione, svoltasi nell’ambito delle giornate europee dal 12 al 17 ottobre, ha avuto come filo conduttore il motto “Imparare e crescere: competenze per il domani”, in linea con gli obiettivi dell’Unione europea di migliorare la qualità dell’istruzione e dell’apprendimento permanente, investendo sulle competenze delle nuove generazioni.

All’evento ha preso parte anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale, composta dal presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato, dall’assessore alla Pubblica istruzione Manuel Mangano e dall’assessora all’Edilizia scolastica Rosanna Firrincieli, a testimonianza del rapporto di collaborazione tra la scuola e le istituzioni cittadine.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti, a cominciare dagli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, coinvolti nelle attività preparatorie alle loro prime esperienze di mobilità internazionale. Tra i momenti più significativi, il collegamento in videoconferenza con gli studenti della scuola “Bernarda Bolzana” di Tábor, nella Repubblica Ceca, primo incontro tra i gruppi di alunni destinati a conoscersi personalmente attraverso gli scambi previsti nel corso dell’anno scolastico.

La cerimonia, introdotta dal videomessaggio di saluto di Sara Pagliai, direttrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, è proseguita con la condivisione delle esperienze realizzate nel passato anno scolastico 2025/2026. Attraverso video e testimonianze dirette, studenti e genitori hanno raccontato alla comunità scolastica il valore delle mobilità Erasmus, non soltanto sotto il profilo dell’apprendimento linguistico, ma anche per le opportunità di confronto culturale, autonomia personale e accoglienza.

Nel corso della manifestazione sono state illustrate anche le future destinazioni delle mobilità Erasmus. Tra queste, una nuova esperienza riservata a un piccolo gruppo di alunni delle classi quinte della scuola primaria, che raggiungeranno Tábor, nella Repubblica Ceca. Una possibilità formativa che il “Costa” ha ormai consolidato nella propria offerta educativa, estendendo le opportunità di mobilità internazionale anche ai bambini della primaria, una fascia d’età per la quale tali esperienze risultano meno diffuse nella comunità Erasmus.

La dirigente scolastica Valentina Lombardo ha sottolineato il valore del programma europeo, definendolo una “leva fondamentale per la costruzione dei cittadini europei del domani“. Un percorso che, attraverso la conoscenza di altre realtà scolastiche e culturali, contribuisce a sviluppare competenze e consapevolezza del significato della cittadinanza europea.

In chiusura, la dirigente ha rivolto un ringraziamento a quanti contribuiscono alla realizzazione delle attività Erasmus dell’istituto: la direttrice dei Servizi generali e amministrativi (Dsga) Noemi Spada, la Commissione Erasmus, composta dalle professoresse Angela Maria Furnari, Roberta Romeo e Giulia Bellino e dalle insegnanti Lucia Cacciaguerra e Tamara Trenti, oltre all’intero corpo docente e alla comunità scolastica.

La giornata ha rappresentato così un’occasione per condividere i risultati raggiunti e presentare le nuove esperienze internazionali che attendono gli alunni del “Costa”, nel segno di un percorso educativo che guarda oltre i confini nazionali e valorizza la cooperazione tra scuole europee.