Primo piano Augusta, erogazione acqua nell’Isola: riparato il “secondo” pozzo, annunciato intervento sul “terzo” di

AUGUSTA – È stato riparato nel primo pomeriggio di oggi il “secondo” pozzo ai giardini pubblici, quello donato da aziende della zona industriale. Gli utenti dell’Isola auspicano che “l’erogazione tornerà normale a breve“, come divulgato intorno alle 15 dal Comune tramite canale “Telegram”.

È stata quindi sostituita l’elettropompa, con i pezzi reperiti ieri a Palermo, dopo che l’impianto di pompaggio è andato in panne lo scorso martedì pomeriggio per un guasto elettrico, determinando la crisi idrica nel centro storico.

Come anticipato dal sindaco Giuseppe Di Mare ieri a La Gazzetta Augustana.it, anche il “terzo” e più recente pozzo comunale necessita però di un intervento. Anch’esso vedrà la sostituzione dell’elettropompa, che, secondo quanto riferito, “di recente ha dato cattive prestazioni“. Il pezzo sarà acquistato da una ditta di Tremestieri Etneo (Catania), avendo il Comune affidato ieri la fornitura per 14.234 euro (Iva compresa).

Nella diretta social odierna, il sindaco Di Mare ha fatto sapere che l’intervento sul “terzo” pozzo, che al momento emunge “circa 15-16 litri al secondo, anche se ne tira su molti di più“, intervento asseritamente già programmato per ieri e quindi rinviato, verrà eseguito il prossimo martedì 4 luglio.

Ricordiamo che, dallo scorso aprile, i pozzi in funzione per le utenze dell’Isola sono i due suddetti, contigui, mentre il vecchio pozzo è stato precedentemente “tombato” perché ritenuto non più riparabile.